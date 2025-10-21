Çarpıntı Dizisinde Rol Alan Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar Önce de Birlikte Oynadığı Ortaya Çıktı
Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Deniz Çakır, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı dizi konusuyla beğeni topluyor. Dizide rol alan Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculukları sık sık gündem olurken, ikilinin daha önce başka bir dizide de rol aldığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın 20 yıl önce İki Arada Aşk dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın