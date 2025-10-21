onedio
Çarpıntı Dizisinde Rol Alan Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar Önce de Birlikte Oynadığı Ortaya Çıktı

Çarpıntı Dizisinde Rol Alan Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun Yıllar Önce de Birlikte Oynadığı Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 13:10

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Deniz Çakır, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı dizi konusuyla beğeni topluyor. Dizide rol alan Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculukları sık sık gündem olurken, ikilinin daha önce başka bir dizide de rol aldığı ortaya çıktı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Çarpıntı dizisi ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı yapımda her bir oyuncunun ayrı ayrı yıldızı parlıyor. Oyunculuklarıyla ön plana çıkan isimlerden Sibel Taşçıoğlu ile Deniz Çakır ise farklarını ortaya koymayı sürdürüyorlar.

Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır'ın 20 yıl önce İki Arada Aşk dizisinde birlikte rol aldıkları ortaya çıktı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
