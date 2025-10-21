onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Hızır’ın Kardeşi Olduğunu İddia Eden Üfürükçü Müge Anlı’da Konuştu: “Hızır ile Eminönü’nde Tanıştım”

Hızır’ın Kardeşi Olduğunu İddia Eden Üfürükçü Müge Anlı’da Konuştu: “Hızır ile Eminönü’nde Tanıştım”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.10.2025 - 11:12

Geçtiğimiz gün (20 Ekim Pazartesi) Müge Anlı ve Tatlı Sert’te yaşanan olay bugünkü bölümde de tartışılıyor. Diyap adlı üfürükçünün insanların derdine şifa bulduğu, Hızır’ın kardeşi olduğu iddiaları devam ediyor. Şimdiyse net bir şekilde tek tek neler yaptığından bahsetti. Gelin detaylara geçelim!

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üfürükçü adamın bugünkü açıklaması 👇

Kendisi dünkü programdan Müge Anlı ne dese de konuşmamış, açıklama yapmamıştı.

Kendisi dünkü programdan Müge Anlı ne dese de konuşmamış, açıklama yapmamıştı.

İnsanlara yalan söylediğini de kabul etmemişti. Kendisi hala yaptıklarının arkasında. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın