Yılmaz Erdoğan’dan Beklenen Açıklama Geldi: İnci Taneleri Final mi Yapacak?

Elif Sude Yenidoğan
21.10.2025 - 08:50

Kanal D’nin popüler dizisi İnci Taneleri, diğer diziler gibi sezon açılışı yapmadı bildiğiniz üzere. Seyirciler ise dizinin final yapıp yapmayacağını merak ediyor. İnci Taneleri başlayacak mı? İşte Yılmaz Erdoğan’ın tüm bu sorulara yanıtı! Gelin detaylara geçelim…

İnci Taneleri özellikle ilk sezonunda Dilber’in danslarıyla gündem olmuştu.

Ardından ise hikaye biraz daha ailevi olaylara doğru yoğunlaşmıştı. Gel zaman git zaman derken İnci Taneleri’nin oturmuş bir izleyici kitlesi oldu. Şimdiyse izleyiciler dizinin akıbetiyle ilgili net bir yanıt duymak istiyor.

Yılmaz Erdoğan da diziseverlerin sesini duydu ve Instagram’dan aşağıdaki açıklamayı paylaştı. 👇

“Halletmemiz gereken bazı ORGANİZE İŞLER var, biter bitmez İNCİ TANELERİ’ne başlıyoruz. 😊🙏“

Netflix için çektikleri Organize İşler Karun Hazinesi bitince İnci Taneleri’ne vakit yaratacağını anladık. Diziseverler derin bir oh çekebilir. Bir aksilik olmazsa şubat ayında İnci Taneleri yayında olacaktır.

