Türk Medyasındaki Deprem Sürüyor: Zeliha Saraç 300 Kişinin İşten Çıkarılacağı İddia Edilen Ekol TV'den Ayrıldı
Mübariz Mansimov’un medyadan çekilme kararının ardından Ekol TV’de büyük dağılma başlamıştı. Kanalın Ankara ofisinin kapatılmasının ardından 50 kişi işsiz kalmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, alınan küçülme kararı sonrasında İstanbul ofiste de en az 250 kişi işten çıkarılacağını iddia etmişti. Sunucu Zeliha Saraç da Ekol TV'den ayrıldığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mübariz Mansimov’un medyadan çekilme kararı sonrasında küçülme kararı almasının ardından Ekol TV dağılmaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunucu Zeliha Saraç da bu süreçte Ekol TV'den ayrıldığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın