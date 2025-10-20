onedio
Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapacak? Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma Yeni Bölüm Var mı Yok mu, Neden Yok?

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
20.10.2025 - 22:02

Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı reyting sonuçlarında düşüş yaşıyor. Reyting sonuçları hiç de istediği gibi gitmeyen Aşk ve Gözyaşı için final yapacak iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak dizinin final yapacağına dair iddialar yalanlandı. Fakat bu kez de senarist krizinden dolayı dizinin yeni bölümü iptal edildi. 

Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapacak? Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma Yeni Bölüm Var mı? Aşk ve Gözyaşı Neden Yok? Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm Ne Zaman? 

İşte detaylar...

Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapacak? Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapıyor?

Aşk ve Gözyaşı reyting sonuçları düşük olduğu için sık sık final iddialarıyla gündeme geliyor. Ancak yurt dışı satışları iyi gittiğinden Aşk ve Gözyaşı şu an için final yapmayacak.

Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma Yeni Bölüm (6. Bölüm) Var mı, Yok mu? Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm (6. Bölüm) Neden Yok?

Aşk ve Gözyaşı'nın 24 Ekim Cuma günü yayınlanacak yeni bölümü iptal edildi. Dizinin senaristinin 3. bölümde ayrılmasından sonra yapım ekibi içinde yer alan yazı ekibi, yayınlanan 4. ve 5. bölümü kaleme almıştı. Ancak yeni senarist arayışında olan dizinin şimdilik yeni bölümü ertelendi.

Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm Ne Zaman?

Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma yayınlanmayacak. Dizinin 6. bölümü 31 Ekim Cuma yayınlanacak gibi görünse de planda değişiklik yapılabilir.

Resmi açıklama geldi:

twitter.com

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
