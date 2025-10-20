Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapacak? Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma Yeni Bölüm Var mı Yok mu, Neden Yok?
Atv ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaştığı Aşk ve Gözyaşı reyting sonuçlarında düşüş yaşıyor. Reyting sonuçları hiç de istediği gibi gitmeyen Aşk ve Gözyaşı için final yapacak iddiaları dolaşmaya başladı. Ancak dizinin final yapacağına dair iddialar yalanlandı. Fakat bu kez de senarist krizinden dolayı dizinin yeni bölümü iptal edildi.
Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapacak? Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma Yeni Bölüm Var mı? Aşk ve Gözyaşı Neden Yok? Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm Ne Zaman?
İşte detaylar...
Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapacak? Aşk ve Gözyaşı Final mi Yapıyor?
Aşk ve Gözyaşı 24 Ekim Cuma Yeni Bölüm (6. Bölüm) Var mı, Yok mu? Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm (6. Bölüm) Neden Yok?
Aşk ve Gözyaşı Yeni Bölüm Ne Zaman?
Resmi açıklama geldi:
