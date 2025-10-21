NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı İçin Kadro Netleşiyor: Deniz Can Aktaş’ın Eski Rol Arkadaşı da Diziye Dahil Oldu!

“Merdan”a hayat vermek üzere kadroya katılan Burak Sevinç, Hudutsuz Sevda’da da yer alıyordu. Yani Deniz Can Aktaş’la bir önceki projelerinde de birliktelerdi.

Dizide dikkat çeken bir diğer isimse “Bozo” karakterine hayat verecek olan Uraz Kaygılaroğlu. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?