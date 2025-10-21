onedio
NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı İçin Kadro Netleşiyor: Deniz Can Aktaş’ın Eski Rol Arkadaşı da Diziye Dahil Oldu!

NOW'ın Yeni Dizisi Yeraltı İçin Kadro Netleşiyor: Deniz Can Aktaş'ın Eski Rol Arkadaşı da Diziye Dahil Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
21.10.2025 - 09:59

NOW, bu sezon adeta coştu. Şimdiyse yeni dizisi Yeraltı için hazırlık yapıyor. Hudutsuz Sevda dizisinde başrolde olan Deniz Can Aktaş’ın yeni projesi merakla bekleniyordu. Dedikolarda Yeraltı dizisinin adı geçiyordu ama net bir bilgi yoktu. Geçtiğimiz haftalarda Deniz Can Aktaş’ın Yeraltı’nda yer alacağı netleşti. Gelin diğer detaylara geçelim! 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Deniz Can Aktaş’ın Yeraltı’nda kimle partner olacağı da merak ediliyordu.

O isim Devrim Özkan olmuştu. İkili NOW’da başlayacak yeni dizide başrolü paylaşacak. Deniz Can Aktaş “Haydar Ali”ye, Devrim Özkan da “Ceylan” rolüne hayat verecek.

Dizinin yeni ismi ise Burak Sevinç oldu!

“Merdan”a hayat vermek üzere kadroya katılan Burak Sevinç, Hudutsuz Sevda’da da yer alıyordu. Yani Deniz Can Aktaş’la bir önceki projelerinde de birliktelerdi.

Dizide dikkat çeken bir diğer isimse “Bozo” karakterine hayat verecek olan Uraz Kaygılaroğlu. Bakalım gelişmeler ne yönde olacak?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
