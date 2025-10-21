NOW’ın Yeni Dizisi Yeraltı İçin Kadro Netleşiyor: Deniz Can Aktaş’ın Eski Rol Arkadaşı da Diziye Dahil Oldu!
NOW, bu sezon adeta coştu. Şimdiyse yeni dizisi Yeraltı için hazırlık yapıyor. Hudutsuz Sevda dizisinde başrolde olan Deniz Can Aktaş’ın yeni projesi merakla bekleniyordu. Dedikolarda Yeraltı dizisinin adı geçiyordu ama net bir bilgi yoktu. Geçtiğimiz haftalarda Deniz Can Aktaş’ın Yeraltı’nda yer alacağı netleşti. Gelin diğer detaylara geçelim!
Deniz Can Aktaş’ın Yeraltı’nda kimle partner olacağı da merak ediliyordu.
Dizinin yeni ismi ise Burak Sevinç oldu!
