onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
MasterChef'ten Elenen Yarışmacıyla Sevgili Olduğunu Söylemişti: Nisa ve Sevgilisinin Ayrıldığı İddia Edildi

MasterChef'ten Elenen Yarışmacıyla Sevgili Olduğunu Söylemişti: Nisa ve Sevgilisinin Ayrıldığı İddia Edildi

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.10.2025 - 14:51

MasterChef Türkiye'de sezon büyük bir hızla sürerken geçtiğimiz haftalara Nisa'nın daha önce yarışmadan elenen bir isimle sevgili olduğu açıklaması damga vurmuştu. Nisa'nın sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa, geçtiğimiz haftalarda eski bir yarışmacıyla flörtleştiğini açıklamıştı.

MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa, geçtiğimiz haftalarda eski bir yarışmacıyla flörtleştiğini açıklamıştı.

Nisa'nın bu açıklamasının ardından 'MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?' aramaları arttı da arttı! Ancak çok konuşulan aşk yarım kaldı...

Nisa'nın sevgilisinin Nevzat olduğu iddia ediliyordu.

Nisa'nın sevgilisinin Nevzat olduğu iddia ediliyordu.

İkili tarafından bu iddialar yalanlanmayınca bu aşkın gerçek olduğu da bir nebze kanıtlanmış oldu. Ancak ikiliden gelen son haberlere göre bu ilişki yürümemiş ve ayrılıkların damga vurduğu 2025 yılında bir ayrılık da Nisa ve Nevzat çiftinden gelmiş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın