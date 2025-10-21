MasterChef'ten Elenen Yarışmacıyla Sevgili Olduğunu Söylemişti: Nisa ve Sevgilisinin Ayrıldığı İddia Edildi
MasterChef Türkiye'de sezon büyük bir hızla sürerken geçtiğimiz haftalara Nisa'nın daha önce yarışmadan elenen bir isimle sevgili olduğu açıklaması damga vurmuştu. Nisa'nın sevgilisinden ayrıldığı iddia edildi.
MasterChef'in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nisa, geçtiğimiz haftalarda eski bir yarışmacıyla flörtleştiğini açıklamıştı.
Nisa'nın sevgilisinin Nevzat olduğu iddia ediliyordu.

