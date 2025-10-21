Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Dizilerde Neden Para Miktarı Belirtilmediğini Açıkladı
Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, izleyicilerin dizilere filmlere dair merak ettiklerini TikTok hesabından yanıtlayarak soru işaretlerini gideriyor. Şimdiyse yeni bir soruya açıklık getirdi. Kullanıcılardan biri, “Neden dizilerde para miktarı belirtilmiyor” demişti. Yener Yalçın da yurt dışı yapımlardan örneklerle birlikte ülkemiz için geçerli olan sebebi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yener Yalçın, sebebin enflasyon olduğunu dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın