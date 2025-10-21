onedio
Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Dizilerde Neden Para Miktarı Belirtilmediğini Açıkladı

Fenomen Set Çalışanı Yener Yalçın Dizilerde Neden Para Miktarı Belirtilmediğini Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.10.2025 - 15:39

Fenomen set çalışanı Yener Yalçın, izleyicilerin dizilere filmlere dair merak ettiklerini TikTok hesabından yanıtlayarak soru işaretlerini gideriyor. Şimdiyse yeni bir soruya açıklık getirdi. Kullanıcılardan biri, “Neden dizilerde para miktarı belirtilmiyor” demişti. Yener Yalçın da yurt dışı yapımlardan örneklerle birlikte ülkemiz için geçerli olan sebebi açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

İşte detaylar 👇

Yener Yalçın, sebebin enflasyon olduğunu dile getirdi.

Diğer ülkelerde eski yapımlar yıllar sonra izlenince belirtilen para miktarı kulağa garip gelmiyordu ancak Türkiye’de aynı durum söz konusu değildi. Yıllar önceki dizi filmlerde istenen meblağlarla enflasyon gerçeği ortaya çıkıyordu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
