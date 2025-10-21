Makyajını Silince Erkek Olduğu Anlaşılan İçerik Üreticisi Paylaşımıyla Akıllara Durgunluk Verdi

@plastiquetiara adlı Instagram hesabından içerikler üreten makyaj sanatçısı işinde kelimenin tam anlamıyla usta! Kendisi her videosunda makyaj konusunda harikalar yaratarak milyon izlenmelerle buluşuyor. Nasıl mı? Los Angeles’ta yaşayan makyaj sanatçısı, kendisini kadına dönüştürüyor. Ancak bunu makyajını silmeden anlamak im-kan-sız! Gelin birlikte bir örnek izleyelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gördüğünüz üzere yalnızca makyaj değil kostümünün de etkisi oluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın