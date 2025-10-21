onedio
Makyajını Silince Erkek Olduğu Anlaşılan İçerik Üreticisi Paylaşımıyla Akıllara Durgunluk Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.10.2025 - 14:41

@plastiquetiara adlı Instagram hesabından içerikler üreten makyaj sanatçısı işinde kelimenin tam anlamıyla usta! Kendisi her videosunda makyaj konusunda harikalar yaratarak milyon izlenmelerle buluşuyor. Nasıl mı? Los Angeles’ta yaşayan makyaj sanatçısı, kendisini kadına dönüştürüyor. Ancak bunu makyajını silmeden anlamak im-kan-sız! Gelin birlikte bir örnek izleyelim…

İşte o anlar 👇

Gördüğünüz üzere yalnızca makyaj değil kostümünün de etkisi oluyor.

Ama ne olursa olsun ortaya çıkan sonuç karşısında hayret etmemek elde değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın