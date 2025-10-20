onedio
Yalın Konserine Gidip, Yalın'ı Temu'dan Gelen Sipariş Gibi Değerlendiren Seyircinin Paylaşımı Güldürdü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 23:52

Ünlü şarkıcı Yalın'ın konserine giden bir izleyici, Yalın'ı Temu'dan gelen sipariş gibi değerlendirdiği video yorumuyla kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz senelere oranla son 2 senedir çok daha fazla konser veren Yalın, ortalığı kasıp kavurmaya and içmiş bir şekilde ilerliyor!

Yaz boyu oldukça yoğun bir konser temposu içinde şehir şehir dolaşan Yalın, yaza damgasını vuran isim oldu. Konserlerinde ettiği sohbetler bir yana dursun, ardı arkası kesilmeyen evlilik teklifleri derken Yalın konserleri artık bir fenomen haline geldi. 

En son Reynmen ve eşi Emire Cansu, yıldönümünü Yalın konserinde kutlamıştı  belki denk gelmişsinizdir. Yalın konserleri bekarların aşkı bulduğu, aşık olanların aşkını pekiştirdiği bir yer anlayacağınız.

Bu sefer de yine Yalın konserinden sosyal medyaya yansıyan anlar var gündemimizde! Fakat bu seferki romantik değil, kahkaha attıracak cinsten!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
