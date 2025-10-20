onedio
Bülent Ersoy'un Aleyna Tilki'nin Fiziğini Fazlasıyla Yakından İncelediği Anlar "N'oluyoruz?" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 22:07

Bülent Ersoy ve Aleyna Tilki'nin 2022 yılında beraber sahne aldığı günden kalma bir video bugün yeniden gündeme geldi. 

Daha önce Aleyna Tilki'nin detonesine odaklanılan videoda bu sefer Bülent Ersoy'un bakışları ve teması dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz saatlerde Diva Bülent Ersoy ve Aleyna Tilki'nin 2022 yılından kalma videosu yeniden hortladı!

3 yıl önce Yeni Gazino Maslak’ta sahne alan Bülent Ersoy, o gün izleyicileri arasında bulunan ve o dönem ses tellerinden dolayı tedavi olan Aleyna Tilki’yi sahneye davet etmişti.

Tilki “Sen Affetsen Ben Affetmem' ve 'Dipsiz Kuyum” şarkılarını söylemiş, detoneleriyle büyük eleştiri toplamıştı.   

Aleyna Tilki, o gece 'Şu an çok heyecanlıyım ve sahnenizde olmak benim için büyük onur ve gurur oldu, ses tellerimde sıkıntı var ama okumaya çalıştım' demiş, Bülent Ersoy'un elini öpmüştü!

Gelin, önce birden yeniden gündeme oturan o anları beraber izleyelim!

Sonra da Diva'nın teması ve bakışlarından rahatsız olan kullanıcılar olayı yeniden nasıl yorumlamış ona bakalım.

twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
👇

👇
twitter.com

👇 Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
