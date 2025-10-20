Pınar Altuğ, 16 Yaşındaki Kızı Su Atacan'ın Giyimini Eleştiren Kullanıcıya Haddini Bildirdi!
16 yaşındaki dünyalar güzeli kızı Su Atacan'la yeni bir pozunu paylaşan Pınar Altuğ, kızının giyimini 'Kadın gibi' diyerek eleştiren kullanıcıya haddini bildirdi.
Ders veren Pınar Altuğ, çocuğunun kendi kararlarını alabilecek bir birey olduğunun altını çizdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızamıza kazınsa da yıllardır modellik ve sunuculuk kariyeriyle konuştuğumuz Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bebekliğiyle hepimize kendini hayran eden Su, şimdiye dek pek göz önünde değildi.
Sosyal medya kullanıcılarının bıraktığı eleştirel yorumlara verdiği cevaplarla meşhur olan Pınar Altuğ, bu sefer hepsine yetişemedi ama verdiği tek cevap yetti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın