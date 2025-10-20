onedio
Pınar Altuğ, 16 Yaşındaki Kızı Su Atacan'ın Giyimini Eleştiren Kullanıcıya Haddini Bildirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.10.2025 - 20:54

16 yaşındaki dünyalar güzeli kızı Su Atacan'la yeni bir pozunu paylaşan Pınar Altuğ, kızının giyimini 'Kadın gibi' diyerek eleştiren kullanıcıya haddini bildirdi. 

Ders veren Pınar Altuğ, çocuğunun kendi kararlarını alabilecek bir birey olduğunun altını çizdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızamıza kazınsa da yıllardır modellik ve sunuculuk kariyeriyle konuştuğumuz Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerden!

2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan'la evlenen Pınar Altuğ, Atacan'la aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktıktan hemen sonra yaş farkı sebebiyle eleştirilmişti. 

Aşkın yaşı olmaz tezini hepimize kanıtlayan çift, bugüne dek hep aşık halleriyle gündeme oturdu. Dünya güzeli kızları Su ise aşklarının en güzel meyvesi oldu.

Bebekliğiyle hepimize kendini hayran eden Su, şimdiye dek pek göz önünde değildi.

Büyüdükçe anne ve babasının yanında daha çok gözükmeye ve kameralarla tanışmaya başlayan Su, 16 yaşına girdi. Geçtiğimiz saatlerde kızıyla özene bezene hazırlandıkları bir geceden fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'un gönderisinin altına birçok iltifat geldi. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Su'ya övgü yağdı.

Fakat kimileri vardı ki yine takılacak bir şey bulmayı başardılar! Bazı kullanıcılar Su Atacan'ın giyiminin yaşına uygun olmadığını savunup Pınar Altuğ'a 'Bırakın çocuk olsun' çıkışında bulundu.

Sosyal medya kullanıcılarının bıraktığı eleştirel yorumlara verdiği cevaplarla meşhur olan Pınar Altuğ, bu sefer hepsine yetişemedi ama verdiği tek cevap yetti!

'Kızınız bırakın çocukluğunu yaşasın. Çok kadın gibi giyiniyor. Yaşına uygun giyinmesini tavsiye ederim' yazan kullanıcıya haddini ders vererek bildiren Pınar Altuğ, kızının artık kendi kararlarını verebilecek bir birey olduğunun altını çizdi.

