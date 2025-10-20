Pınar Altuğ, 16 Yaşındaki Kızı Su Atacan'ın Giyimini Eleştiren Kullanıcıya Haddini Bildirdi!

Büyüdükçe anne ve babasının yanında daha çok gözükmeye ve kameralarla tanışmaya başlayan Su, 16 yaşına girdi. Geçtiğimiz saatlerde kızıyla özene bezene hazırlandıkları bir geceden fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'un gönderisinin altına birçok iltifat geldi. Duru güzelliğiyle dikkat çeken Su'ya övgü yağdı.

Fakat kimileri vardı ki yine takılacak bir şey bulmayı başardılar! Bazı kullanıcılar Su Atacan'ın giyiminin yaşına uygun olmadığını savunup Pınar Altuğ'a 'Bırakın çocuk olsun' çıkışında bulundu.