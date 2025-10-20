onedio
Bornozunu Açıp Rezidansının Camından Şov Yapan Çağlar Ertuğrul'un "Gölgesi" Dillere Fena Düştü

Lila Ceylan
Lila Ceylan
20.10.2025 - 17:34

Uzun senelerdir hayatımızda olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, zaman zaman tuhaf ve enteresan açıklamalarıyla gündeme oturuyor.

Bu sefer de evinin camından bornozunu açarak şov yaptığı sırada koltuğuna yansıyan 'gölge' ile gündemde kendisi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son Prens dizisinde Kaptan Van Dijk rolünde izlediğimiz Çağlar Ertuğrul'u mutlaka tanırsınız.

Medcezir, Kurt Seyit ve Şura, Fazilet Hanım ve Kızları, Kalpazan ve Teşkilat gibi birçok başarılı yapımda rol alan Çağlar Ertuğrul, senelerdir hem yakışıklılığı, hem Jake Gyllenhaal'e inanılmaz benzerliği, hem de özel hayatıyla sık sık gündeme oturuyor. 

Kimi zaman tuhaf açıklamaları, kimi zaman da sempatik tavırlarıyla gözleri üzerine çeken Çağlar Ertuğrul, 8 senedir beraber olduğu sevgilisiyle evlilik konusu ne zaman gündeme gelse girdiği hallerle de konuşuluyor.

Fakat bu sefer gündemimizde olmasının sebebi farklı!

Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul'a ait olup olmadığı kesin olmayan bir TikTok hesabından, onun evinde çekildiği -daha önce gördüğümüz için- kesin olan bir fotoğraf paylaşıldı. 

Bornozunu açıp rezidansının camından şov yapan Çağlar Ertuğrul'un koltuğuna yansıyan 'gölge' sosyal medya kullanıcılarının radarına anında takıldı. 

Yansımanın ne olduğu tartışılırken goygoyu da peşinden geldi! Hazırsanız, gelin kimler ne demiş beraber görelim.

