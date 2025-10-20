Bornozunu Açıp Rezidansının Camından Şov Yapan Çağlar Ertuğrul'un "Gölgesi" Dillere Fena Düştü
Uzun senelerdir hayatımızda olan ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, zaman zaman tuhaf ve enteresan açıklamalarıyla gündeme oturuyor.
Bu sefer de evinin camından bornozunu açarak şov yaptığı sırada koltuğuna yansıyan 'gölge' ile gündemde kendisi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son Prens dizisinde Kaptan Van Dijk rolünde izlediğimiz Çağlar Ertuğrul'u mutlaka tanırsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat bu sefer gündemimizde olmasının sebebi farklı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın