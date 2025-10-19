onedio
Sibil Çetinkaya'dan Sonra Çapkınlık Turlarına Çıkan Şükrü Özyıldız Aylar Önce Görüntülendiği İsimle İfşalandı!

Sibil Çetinkaya'dan Sonra Çapkınlık Turlarına Çıkan Şükrü Özyıldız Aylar Önce Görüntülendiği İsimle İfşalandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 22:57

2023 yılına Sibil Çetinkaya ile başladığı aşkla damga vuran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, ayrılıktan sonra birçok farklı isimle görüntülenmişti. 

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Şükrü Özyıldız, Çetinkaya'dan ayrıldıktan hemen sonra görüntülendiği hanımefendiyle yine görüntülendi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yakın bir süreye kadar magazinin en gözde aşıkları arasında Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya vardı biliyorsunuz.

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ve influencer Sibil Çetinkaya, 2023 yazında verdikleri aşk pozlarıyla gündemi ayağa kaldırmışı. Başta birbirlerinin yüzünü saklayacak kadar nazardan korkan ve yalnızca birbirlerinin uzuvlarını paylaşan ikili, neşeli ve keyifli hallerini paylaştıkça kendini sevdirmeyi başardı. 

Her şey gayet yolunda gidiyor gibi gözüküyordu ki 2025'e girdikten kısa bir süre sonra birtakım kopmalar yaşandı. Birbirinin her fotoğrafını beğenen, sık sık beraber poz paylaşan ve her durumda birlikte olduklarının sinyalini veren ikilinin sesi sedası çıkmamaya başladı. Şubat ayında da ayrılık dedikoduları kol gezmeye başladı.

Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son sözü söylemeyi tercih eden Şükrü Özyıldız, birkaç gün içerisinde ayrılığı doğrulamıştı.

Ayrılık iddialarının üstüne ilk kez konuşan Şükrü Özyıldız, iki haftadır Kolombiya'da olduğunu söylemiş, Şükrü Özyıldız, inzivasından 'yenilenerek' geldiğini vurgulamış, Sibil'i de bir miktar harcamıştı. 

Bir süre gözlerden uzak takılmaya karar veren Özyıldız'ı daha sonra çapkınlık turlarıyla izledik. İlk görüntülendiği isim ise tıpkı Sibil gibi influencer olan Melisa Yanık'tı. Bodrum Edition'dan Sibil Çetinkaya kadar olmasa da tanınan bir başka influencer Melisa Yanık'la el ele çıktığı bilgisi hızla yayılan Şükrü Özyıldız'ın bir de videosu da çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Gossip Pasta'ya gelen ifşaya göre, Şükrü Özyıldız ve Melisa Yanık birçok kişi tarafından yine beraber görüldü.

Bu aşk aylardır devam ediyordu da biz mi uyuduk, düşünmeden edemedik doğrusu! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
