Sibil Çetinkaya'dan Sonra Çapkınlık Turlarına Çıkan Şükrü Özyıldız Aylar Önce Görüntülendiği İsimle İfşalandı!
2023 yılına Sibil Çetinkaya ile başladığı aşkla damga vuran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız, ayrılıktan sonra birçok farklı isimle görüntülenmişti.
Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Şükrü Özyıldız, Çetinkaya'dan ayrıldıktan hemen sonra görüntülendiği hanımefendiyle yine görüntülendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın bir süreye kadar magazinin en gözde aşıkları arasında Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya vardı biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibil Çetinkaya sessizliği tercih ederken son sözü söylemeyi tercih eden Şükrü Özyıldız, birkaç gün içerisinde ayrılığı doğrulamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde Gossip Pasta'ya gelen ifşaya göre, Şükrü Özyıldız ve Melisa Yanık birçok kişi tarafından yine beraber görüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın