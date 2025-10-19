onedio
Yakın Arkadaşlarını Takipten Çıkan Birce Akalay'dan Sevgilisi Hakan Kurtaş'la Göndermeli Şarkı Paylaşımı!

Yakın Arkadaşlarını Takipten Çıkan Birce Akalay'dan Sevgilisi Hakan Kurtaş'la Göndermeli Şarkı Paylaşımı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.10.2025 - 23:58

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen 19 isimden biri olan ve test sonucu da pozitif çıkan Birce Akalay, yakın arkadaşlarını sildikten sonra sevgilisi Hakan Kurtaş'la göndermeli bir paylaşımda bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

8 Ekim'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinden alınan 19 isim arasında Birce Akalay da bulunuyordu.

8 Ekim'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinden alınan 19 isim arasında Birce Akalay da bulunuyordu.

Geçtiğimiz günlerde çıkan uyuşturucu testi sonuçlarında Birce Akalay'ın saç, kan ve idrar numunelerinde yasaklı maddelere rastlanmıştı. 

Birce Akalay'la beraber uyuşturucu testi pozitif çıkan diğer isimlerin 3 yıl boyunca 6 ayda bir test vermelerine karar verilmişti. 

Fakat asıl dikkat çekici hadise geçtiğimiz saatlerde yaşandı. Başta biricik yakın dostu İbrahim Çelikkol olmak üzere İbrahim Çelikkol'un eşi, Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu'nu da takipten çıkaran Burcu Biricik'in arkadaş silme hamleleri gündem oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bir süredir oyuncu Hakan Kurtaş'la aşk yaşayan Birce Akalay'dan bir hamle daha geldi.

Bir süredir oyuncu Hakan Kurtaş'la aşk yaşayan Birce Akalay'dan bir hamle daha geldi.

Yakın arkadaşlarını takipten çıktığı yayıldıktan kısa bir süre sonra Instagram hesabından bir video paylaşan Birce Akalay, sevgilisiyle beraber şarkı söyledi.

Seçtikleri şarkı ise bir miktar manidardı. Evlerinin balkonunda göğe bakarak şarkı söyleyen aşıklar MFÖ'nün 'Bazen'inini seslendirdi. 

'Şiirler, şarkılar, masallar 

Ama insanlar duymaz bazen 

Üzme kendini ümitsiz gibi 

Sevenin var bak, ne güzel

Güneş doğar, güneş batar 

Ama insan uyumaz bazen, düşünür' dediler...

İşte o anlar:

