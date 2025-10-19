Yakın Arkadaşlarını Takipten Çıkan Birce Akalay'dan Sevgilisi Hakan Kurtaş'la Göndermeli Şarkı Paylaşımı!
Uyuşturucu operasyonunda adı geçen 19 isimden biri olan ve test sonucu da pozitif çıkan Birce Akalay, yakın arkadaşlarını sildikten sonra sevgilisi Hakan Kurtaş'la göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
8 Ekim'de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinden alınan 19 isim arasında Birce Akalay da bulunuyordu.
Bir süredir oyuncu Hakan Kurtaş'la aşk yaşayan Birce Akalay'dan bir hamle daha geldi.
İşte o anlar:
