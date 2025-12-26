Senin Damak Zevkin Ne Kadar Maceracı?

Sen ne tam bir gelenekselcisin ne de çılgın bir maceraperest; tam kararında, dengeli bir damak tadın var. Önüne gelen her şeyi yemezsin ama 'bu neymiş' diye sormadan da edemezsin. Popüler olan yeni tatları denemeyi seviyorsun, sushiyi de yersin lahmacunu da gömersin. Senin olayın, mideni çok zorlamadan lezzetli keşifler yapmak. Arkadaş grubunda 'hadi şurayı deneyelim' diyen o uyumlu kişi sensin.