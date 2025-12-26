onedio
Senin Damak Zevkin Ne Kadar Maceracı?

26.12.2025 - 17:01

Lezzet tercihlerinle ne kadar maceracı olduğunu hiç merak ettin mi? Bu test, damak zevkindeki keşif ruhunu ortaya çıkarmak için hazırlandı.

 Hazırsan lezzet maceran hemen başlasın👇

1. İlk sorumuz! "Tatlı ile tuzlu karışmaz" kuralına ne diyorsun?

2. Güneydoğu Asya turuna çıktın diyelim. Sokakta yürürken kızarmış çekirgeler ve akrepler gördün. Tepkin ne olur?

3. Peki, dünya mutfağından birini seçmeni istesek...

4. Menüde adı sanı duyulmamış, içinde ne olduğu belli olmayan "Şefin Spesiyali" var. Sipariş eder misin?

5. Farklı tatlar denemeye ne kadar açıksın? Puanlar mısın? (1 hiç değilim, 5 çok açığım)

6. Ana yemek olarak tercihini etten mi yoksa tavuktan mı yana kullanmayı tercih edersin?

7. Kahvaltı anlayışın nasıldır?

8. Son olarak, iştahını kabartan yemeği seç!

Gelenekselcisin!

Senin damak zevkin 'risk yok, huzur var' prensibine dayanıyor. Anne köftesi, mis gibi domatesli makarna varken neden macera arayasın ki? Sen bildiğin yoldan şaşmayan, garantici ve geleneklerine bağlı birisin. Yeni tatlar denemek senin için bir keyif değil, adeta bir işkence olabilir. 'Bana bildiğim lezzetleri verin, gerisine karışmayın' diyorsun ve bizce çok da haklısın. Sonuçta aç kalma riskini kim göze almak ister ki?

Meraklı ama temkinlisin!

Sen ne tam bir gelenekselcisin ne de çılgın bir maceraperest; tam kararında, dengeli bir damak tadın var. Önüne gelen her şeyi yemezsin ama 'bu neymiş' diye sormadan da edemezsin. Popüler olan yeni tatları denemeyi seviyorsun, sushiyi de yersin lahmacunu da gömersin. Senin olayın, mideni çok zorlamadan lezzetli keşifler yapmak. Arkadaş grubunda 'hadi şurayı deneyelim' diyen o uyumlu kişi sensin.

Korkusuz lezzet avcısı!

Tebrikler, sen gerçek bir gurmesin ve miden adeta çelikten yapılmış! Senin için yemek yemek sadece karın doyurmak değil, başlı başına bir kültür ve keşif yolculuğu. Dünyanın öbür ucuna sadece o meşhur sokak lezzetini tatmak için gidebilecek potansiyeldesin. Böcekmiş, çiğ balıkmış, aşırı acı soslarmış vız gelir tırıs gider; sen lezzetin peşindesin. Arkadaşların 'Bunu kim yer?' dediğinde parmakla gösterilen o kişi sensin. Seninle dünya turuna çıkmak efsane olurdu, çünkü senin sayende kimsenin cesaret edemediği o muazzam tatları keşfederdik!

Ruh haline göre gurmesin!

Senin ne yapacağın hiç belli olmaz, tam bir kapalı kutusun! Bir gün 'sadece tost yiyeceğim' derken, ertesi gün dünyanın en garip yemeğini iştahla yerken görülebilirsin. Senin damak zevkin tamamen o anki moduna göre şekilleniyor. Bazen konfor alanından çıkmak istemiyorsun, bazen de içinden bir yenilikçi bir gurme çıkıyor. Bu dengesizlik aslında seni harika bir yemek partneri yapıyor çünkü her türlü plana ayak uydurabilirsin.

