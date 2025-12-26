Senin Damak Zevkin Ne Kadar Maceracı?
Lezzet tercihlerinle ne kadar maceracı olduğunu hiç merak ettin mi? Bu test, damak zevkindeki keşif ruhunu ortaya çıkarmak için hazırlandı.
Hazırsan lezzet maceran hemen başlasın👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk sorumuz! "Tatlı ile tuzlu karışmaz" kuralına ne diyorsun?
2. Güneydoğu Asya turuna çıktın diyelim. Sokakta yürürken kızarmış çekirgeler ve akrepler gördün. Tepkin ne olur?
3. Peki, dünya mutfağından birini seçmeni istesek...
4. Menüde adı sanı duyulmamış, içinde ne olduğu belli olmayan "Şefin Spesiyali" var. Sipariş eder misin?
5. Farklı tatlar denemeye ne kadar açıksın? Puanlar mısın? (1 hiç değilim, 5 çok açığım)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Ana yemek olarak tercihini etten mi yoksa tavuktan mı yana kullanmayı tercih edersin?
7. Kahvaltı anlayışın nasıldır?
8. Son olarak, iştahını kabartan yemeği seç!
Gelenekselcisin!
Meraklı ama temkinlisin!
Korkusuz lezzet avcısı!
Ruh haline göre gurmesin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın