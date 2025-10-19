onedio
Tek Tuşla Sildi: Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay'dan Yakın Dostlarına Olay Rest!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.10.2025 - 13:15

İstanbul’da düzenlenen ve ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadesi alınan isimlerden biri de Birce Akalay olmuştu. Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından kendisine destek olanlara teşekkür eden ünlü oyuncunun son hamlesi gündemi salladı. Akalay, yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan başta olmak üzere birçok arkadaşına adeta rest çekti.

İşte detaylar…

8 Ekim tarihinde İstanbul’da ünlü isimlere yönelik düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonunda ifadesi alınan 19 isim arasında Birce Akalay da bulunuyordu.

Evinden alınıp karakola götürülen ünlü oyuncunun verdiği testler pozitif çıkmıştı. Akalay’ın test sonucunu ise tam da Anadolu Efes - Panathinaikos arasında oynanan Euroleague maçını izlerken öğrenmişti. Maç sırasında gelen haberi aldıktan sonra kulise geçtiği ve bir süre ortadan kaybolduğu anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

O anlardan bu içeriğimizde yer vermiştik:

Olayın ardından Birce Akalay, yaptığı şu açıklamayla kendisine yöneltilen iddialara yanıt vermişti:

'Değerli Kamuoyunun dikkatine;

Haberelere konu olan soruşturmanın gizlilik kararı olduğunu hatırlatarak, dosyaya ben ve avukatımın bile ulaşamadığı, tarafımıza herhangi bir belge ve bilgi iletilmediğini belirtmek isterim.

Çeşitli haber kanallarında yayınlanan bazı raporların dezenformasyon amaçlı olduğunu, yayınlanan listede görünen maddelerin sadece düzenli kullandığım antidepresanlar ve ağrı kesicilerle ilintili olduğunu, ve en önemlisi listede yayınlanan yasaklı maddeyi ise hayatım boyunca kullanmadığımı önemle belirtmek isterim.

En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim.

Sevgilerimle.' 

Ünlü oyuncu, ayrıca bu süreçte destek olanlara da teşekkür etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde ise kendisinden şaşırtan bir hamle geldi!

Akalay yakın dostları İbrahim Çelikkol ve eşi Natali Yarcan’ı, ayrıca Aslı Enver, Nur Fettahoğlu ve Selahattin Paşalı gibi isimleri takipten çıkardı.

Bir dönem özellikle İbrahim Çelikkol ile sosyal medyada sık sık birlikte paylaşımlar yapan Akalay'ı ne sinirlendirdi bilinmez, ancak bu hamlesi 'rest' olarak yorumlandı. Bakalım açıklama gelecek mi? Bekleyip göreceğiz...

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
