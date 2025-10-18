Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay'ın Test Sonucunu Öğrendiği Anlar
8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu Birce Akalay da evinden alınan isimler arasındaydı. Birce Akalay'ın verdiği testler pozitif çıkarken Akalay'ın test sonucunu Anadolu Efes - Panathinaikos maçında öğrendiği ortaya çıktı. Birce Akalay'ın o anları viral oldu.
Tam 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonunun sonuçları açıklandı.
Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı görüntülerde Birce Akalay, maç izlediği sıralarda uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.
