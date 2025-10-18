onedio
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay'ın Test Sonucunu Öğrendiği Anlar

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay'ın Test Sonucunu Öğrendiği Anlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.10.2025 - 11:57

8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında oyuncu Birce Akalay da evinden alınan isimler arasındaydı. Birce Akalay'ın verdiği testler pozitif çıkarken Akalay'ın test sonucunu Anadolu Efes - Panathinaikos maçında öğrendiği ortaya çıktı. Birce Akalay'ın o anları viral oldu.

Tam 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonunun sonuçları açıklandı.

Tam 19 ünlü isme düzenlenen uyuşturucu operasyonunun sonuçları açıklandı.

19 ünlüden 8'inin kanında ve saçında uyuşturucu maddeye rastlanırken bunlardan biri de oyuncu Birce Akalay oldu.

17 Ekim akşamı Anadolu Efes ile Panathinaikos arasında oynanan Euroleague maçında 'Pembe Top Sahada' projesinin gönüllü destekçisi olarak sahaya çıkan Akalay, test sonucunu maçta öğrendi.

Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı görüntülerde Birce Akalay, maç izlediği sıralarda uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

Müge Dağıstanlı'nın yayınladığı görüntülerde Birce Akalay, maç izlediği sıralarda uyuşturucu test sonucunun pozitif çıktığını öğrendi.

Akalay test sonucunu öğrendikten sonra kulise geçti ve devre arasını kulisinde geçirdi. Birce Akalay'ın uyuşturucu testinin pozitif çıktığını öğrendiği anlar kısa sürede gündem oldu.

