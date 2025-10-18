onedio
Kan Sonuçlarından Sonra X Alemi Mert Yazıcıoğlu’na Desteklerle Doldu Taştı: “Güvenimizi Boşa Çıkarmadın”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.10.2025 - 08:46

Uyuşturucu operasyonuyla alınan 19 ünlünün test sonuçları geçtiğimiz gün çıktı. 7 ünlünün kan ve saç örneklerinde herhangi bir madde tespit edilmedi. Onlardan biri de Mert Yazıcıoğlu’ydu. Hayranları Mert Yazıcıoğlu’nun işlemler için götürüldüğü gün de X’te desteklerini paylaşmıştı. Şimdi sonuçların temiz çıkmasıyla birlikte de “güvenimizi sarsmadın” şeklinde destekler geldi.

Mert Yazıcıoğlu’nun sonuçlarının temiz çıkmasıyla birlikte hayranlar coştu. 👇

twitter.com

Kendisinin inanılmaz bir fan kitlesi var. 👇

twitter.com

Her olayda muhakkak Yazıcıoğlu’na güvenlerini dile getirmeyi es geçmiyorlar. 👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

