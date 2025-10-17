Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Temize Çıkan İrem Derici, Sahnede Kutlama Yaptı

Kan ve saç örneği veren İrem Derici, salınmasının ardından basın açıklaması düzenlemiş ve söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Uyuşturucu operasyonunda verilen örneklerin sonuçlanmasının ardından testleri temiz çıkan Derici, ilk olarak sosyal medya hesabından coşku dolu bir paylaşım yaptı. 'Beton Derici'ye güvenin siz' yazan İrem Derici, hızını alamayıp kutlamalara sahnede devam etti.

Konser verdiği mekanda bu konuda konuşan İrem Derici, “Alnımızın akıyla çıktık. Mutluyum. Bugüne kadar ailemi üzecek hiçbir şey yapmadım. Küfür ederim o ayrı, bizim sülale küfürbaz.” şeklinde konuştu.