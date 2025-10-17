Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Temize Çıkan İrem Derici, Sahnede Kutlama Yaptı
Şarkıcı İrem Derici, 8 Ekim günü 19 ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında evinden alınmıştı. Kan ve saç örneği alınan Derici'nin verdiği örnekler temiz çıkınca sanatçı, konserinde kutlama yapmadan geçmedi. İrem Derici'nin sahnedeki kutlama anları kısa sürede viral oldu.
KAYNAK: Magazin Burada
8 Ekim günü 19 ünlü isme yapılan uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici'ydi.
