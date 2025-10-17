onedio
Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Temize Çıkan İrem Derici, Sahnede Kutlama Yaptı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
17.10.2025 - 23:51

Şarkıcı İrem Derici, 8 Ekim günü 19 ünlü isme yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında evinden alınmıştı. Kan ve saç örneği alınan Derici'nin verdiği örnekler temiz çıkınca sanatçı, konserinde kutlama yapmadan geçmedi. İrem Derici'nin sahnedeki kutlama anları kısa sürede viral oldu.

8 Ekim günü 19 ünlü isme yapılan uyuşturucu operasyonunda alınan isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici'ydi.

Kan ve saç örneği veren İrem Derici, salınmasının ardından basın açıklaması düzenlemiş ve söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Uyuşturucu operasyonunda verilen örneklerin sonuçlanmasının ardından testleri temiz çıkan Derici, ilk olarak sosyal medya hesabından coşku dolu bir paylaşım yaptı. 'Beton Derici'ye güvenin siz' yazan İrem Derici, hızını alamayıp kutlamalara sahnede devam etti.

Konser verdiği mekanda bu konuda konuşan İrem Derici, “Alnımızın akıyla çıktık. Mutluyum. Bugüne kadar ailemi üzecek hiçbir şey yapmadım. Küfür ederim o ayrı, bizim sülale küfürbaz.” şeklinde konuştu.

