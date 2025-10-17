Karısı Dilan Polat'ın Aksine Uyuşturucu Testi Temiz Çıkan Engin Polat Sonuçları Tiye Aldı!
8 Ekim günü İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında ünlü şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 kişinin ifadeleri alındı ve kan ile saç örnekleri toplandı. Sonuçlar, 8 kişinin testlerinin pozitif çıktığını gösterdi.
Engin ve Dilan Polat'ın da adının geçtiği uyuşturucu operasyonu büyük ses getirirken geçtiğimiz saatlerde çıkan test sonuçları gündemi salladı.
Uyuşturucu testi Dilan Polat'ın aksine temiz çıkan Engin Polat yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
