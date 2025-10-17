onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Karısı Dilan Polat'ın Aksine Uyuşturucu Testi Temiz Çıkan Engin Polat Sonuçları Tiye Aldı!

Karısı Dilan Polat'ın Aksine Uyuşturucu Testi Temiz Çıkan Engin Polat Sonuçları Tiye Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.10.2025 - 22:58

8 Ekim günü İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, aralarında ünlü şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 19 kişinin ifadeleri alındı ve kan ile saç örnekleri toplandı. Sonuçlar, 8 kişinin testlerinin pozitif çıktığını gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engin ve Dilan Polat'ın da adının geçtiği uyuşturucu operasyonu büyük ses getirirken geçtiğimiz saatlerde çıkan test sonuçları gündemi salladı.

Engin ve Dilan Polat'ın da adının geçtiği uyuşturucu operasyonu büyük ses getirirken geçtiğimiz saatlerde çıkan test sonuçları gündemi salladı.

Test sonuçlarına göre, Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan veya saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. 

Bazı ünlülerin test sonuçları ise ilaç etken maddelerine bağlı olarak pozitif çıktı. Bu isimler arasında Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali yer aldı.

Uyuşturucu testi Dilan Polat'ın aksine temiz çıkan Engin Polat yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Uyuşturucu testi Dilan Polat'ın aksine temiz çıkan Engin Polat yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

'Şu an büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Sevdiğimden niye ayırdınız beni? Aynı listede olmamamız hayal kırıklığı' notunu düşen Polat' 'Çok kırıldım ben niye yokum?' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın