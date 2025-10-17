Ünlülere Yönelik Operasyon Sonucu Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Dilan Polat'tan Açıklama!
17 Ekim 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü ismin kan ve saç örnekleri alınmış ve test sonuçları açıklanmıştı. Testler sonucunda, 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildiği ortaya çıktı. Bu isimler Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirtildi.
Listede adı geçen Dilan Polat hakkındaki iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dilan Polat'ın o açıklamasını şöyle bırakalım:
Polat çıkan haberlerin "iftira" olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi.
Dilan Polat çıkan iddialar sonrası gözyaşlarına boğuldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
