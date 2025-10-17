onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlülere Yönelik Operasyon Sonucu Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Dilan Polat'tan Açıklama!

Ünlülere Yönelik Operasyon Sonucu Kanında Uyuşturucu Tespit Edilen Dilan Polat'tan Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.10.2025 - 21:08

17 Ekim 2025 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonunda 19 ünlü ismin kan ve saç örnekleri alınmış ve test sonuçları açıklanmıştı. Testler sonucunda, 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildiği ortaya çıktı. Bu isimler Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak belirtildi.

Listede adı geçen Dilan Polat hakkındaki iddiayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dilan Polat'ın o açıklamasını şöyle bırakalım:

Polat çıkan haberlerin "iftira" olduğunu ve hakkını helal etmediğini söyledi.

Dilan Polat çıkan iddialar sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
30
8
6
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın