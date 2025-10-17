Genetik Profesörü Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçlarını Yorumladı
Uyuşturucu operasyonunda alınan 19 ünlünün test sonuçları çıktı. 8 ismin kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. 7 ünlünün test sonucu temiz çıkarken 4'ünün ise kan ve saç testinde kullandığı reçeteli ilaçlar görüldü. Genetik uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, ünlülerin test sonucunu yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler.
Genetik profesörü ünlülerin uyuşturucu test sonuçlarını yorumladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın