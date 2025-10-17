onedio
Genetik Profesörü Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçlarını Yorumladı

Genetik Profesörü Ünlülerin Uyuşturucu Test Sonuçlarını Yorumladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.10.2025 - 00:10

Uyuşturucu operasyonunda alınan 19 ünlünün test sonuçları çıktı. 8 ismin kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. 7 ünlünün test sonucu temiz çıkarken 4'ünün ise kan ve saç testinde kullandığı reçeteli ilaçlar görüldü. Genetik uzmanı Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, ünlülerin test sonucunu yorumladı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlüler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 19 ünlüye uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Ünlü isimler ifade ve kan-saç örneği vermişti. Uyuşturucu test sonucu belli oldu.  Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi.

Genetik profesörü ünlülerin uyuşturucu test sonuçlarını yorumladı.

Genetik profesörü ünlülerin uyuşturucu test sonuçlarını yorumladı.
twitter.com

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, değerlendirmesine 'Bu tablolardan çok şey anlaşılabilir' ifadesiyle başladı. 

Prof. Dr. Yılancıoğlu'nun X hesabından paylaştığı yorum şöyle oldu:

'Antidepresanlar, anksiyolitikler ve ağrı kesiciler tıbbi tedavi amacıyla kullanıldığında testlerde doğal olarak çıkar. Bunlar uyuşt..cu değil, ilaç. (Kanda birkaç gün tespit edilirler)

Madde kullanımı veya maruziyet halinde THC-COOH, benzoylekgonin/metilekgonin gibi maddeler doğrudan kullanım veya çevresel temas sonucu da tespit edilebilir.

Yanlış pozitif sonuçlar göz ardı edilmemelidir çünkü bazı ilaçlar, bitkisel ürünler veya hatalar da benzer kimyasal yapılar nedeniyle yanlış pozitif verebilir. Adli toksikologlar tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Saç analizinde kalıcılık ne kadar derseniz saçta maddeler haftalar/aylar boyunca kalabildiği için eski kullanım bile pozitif sonuç gösterebilir.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
