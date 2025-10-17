Genetik profesörü ünlülerin uyuşturucu test sonuçlarını yorumladı.

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, değerlendirmesine 'Bu tablolardan çok şey anlaşılabilir' ifadesiyle başladı.

Prof. Dr. Yılancıoğlu'nun X hesabından paylaştığı yorum şöyle oldu:

'Antidepresanlar, anksiyolitikler ve ağrı kesiciler tıbbi tedavi amacıyla kullanıldığında testlerde doğal olarak çıkar. Bunlar uyuşt..cu değil, ilaç. (Kanda birkaç gün tespit edilirler)

Madde kullanımı veya maruziyet halinde THC-COOH, benzoylekgonin/metilekgonin gibi maddeler doğrudan kullanım veya çevresel temas sonucu da tespit edilebilir.

Yanlış pozitif sonuçlar göz ardı edilmemelidir çünkü bazı ilaçlar, bitkisel ürünler veya hatalar da benzer kimyasal yapılar nedeniyle yanlış pozitif verebilir. Adli toksikologlar tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Saç analizinde kalıcılık ne kadar derseniz saçta maddeler haftalar/aylar boyunca kalabildiği için eski kullanım bile pozitif sonuç gösterebilir.'