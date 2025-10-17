onedio
Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edilen Ünlüler Ceza Alacak mı?

Dilara Şimşek
17.10.2025 - 22:11

Geçen günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat, Derin-Deren Talu, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka’nın bulunduğu pek çok isim uyuşturucu operasyonuyla alınmıştı. Ünlülerin ifadesi ve kan-saç örnekleri alınırken 17 Ekim Cuma akşamı flaş gelişme yaşandı. Uyuşturucu testi yapılan ünlülerin sonucu çıktı. 8 ünlünün kan veya saç testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken ceza alıp almayacakları merak ediliyor. Peki uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler ceza alacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu operasyonuyla alınan ünlülerin uyuşturucu testi sonucu çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının geçen haftalarda başlattığı operasyonda pek çok ünlü uyuşturucu gerekçesiyle ifade ve tahlil vermek için alınmıştı. 

Uyuşturucu operasyonunda alınan isimler şöyle olmuştu:

-Dilan POLAT 

-Engin POLAT

-İrem DERİCİ

-Kubilay AKA

-Kaan YILDIRIM

-Hadise AÇIKGÖZ

-Berrak TÜZÜNATAÇ

-Duygu Özaslan MUTAF

-Demet Evgar BABATAŞ

-Zeynep Meriç ARAL KESKİN

-Özge ÖZPİRİNÇCİ

-Mert YAZICIOĞLU

-Feyza ALTUN

-Derin TALU

-Deren TALU

-Ziynet SALİ

-Birce AKALAY

-Metin AKDÜLGER

-Ceren MORAY ORCAN

İfadeleri alınan; kan ve saç tahlili veren ünlülerin sonucu çıktı. 8 ünlünün kanında uyuşturucu tespit edildi.

Kanında uyuşturucu madde tespit edilen ve sonucu temiz çıkan ünlüler belli oldu.

Uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler:

Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger, Kaan Yıldırım.

Uyuşturucu testi temiz çıkan ünlüler:

Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise, Özge Özpirinçci.

Reçeteli ilaç kullanımına bağlı olarak listede yer alan ünlüler:

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altın, Ziynet Salı.

Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler ceza alacak mı?

Yaşanan son gelişmelerin ardından testlerinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlülerle ilgili atılacak adım merak ediliyor. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir, 'Ünlüler ceza alacak mı? Yargı nasıl işleyecek?' sorusuna yanıt verdi. 

Dilek Yaman Demir, yargı sürecini şu sözlerle anlattı:

'Kanında ilk kez uyuşturucu tespit edilen ünlülere, savcılık tarafından kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilecek ve 5 yıl içerisinde aynı suçu işlemedikleri halde dosya takipsizlik kararı verilerek kapatılacak. 

Ancak bu 5 yıllık süre içerisinde tekrar uyuşturucu kullandıkları tespit edilmesi halinde haklarında iddianame düzenlenerek dava açılacak.'

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuna dair son gelişmeler👇🏻

