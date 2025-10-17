Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edilen Ünlüler Ceza Alacak mı?
Geçen günlerde ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu gündeme bomba gibi düşmüştü. Aralarında İrem Derici, Hadise, Dilan Polat, Derin-Deren Talu, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka’nın bulunduğu pek çok isim uyuşturucu operasyonuyla alınmıştı. Ünlülerin ifadesi ve kan-saç örnekleri alınırken 17 Ekim Cuma akşamı flaş gelişme yaşandı. Uyuşturucu testi yapılan ünlülerin sonucu çıktı. 8 ünlünün kan veya saç testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken ceza alıp almayacakları merak ediliyor. Peki uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler ceza alacak mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz haftalarda uyuşturucu operasyonuyla alınan ünlülerin uyuşturucu testi sonucu çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanında uyuşturucu madde tespit edilen ve sonucu temiz çıkan ünlüler belli oldu.
Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler ceza alacak mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın