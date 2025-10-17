Uyuşturucu kullandığı tespit edilen ünlüler ceza alacak mı?

Yaşanan son gelişmelerin ardından testlerinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlülerle ilgili atılacak adım merak ediliyor. Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir, 'Ünlüler ceza alacak mı? Yargı nasıl işleyecek?' sorusuna yanıt verdi.

Dilek Yaman Demir, yargı sürecini şu sözlerle anlattı:

'Kanında ilk kez uyuşturucu tespit edilen ünlülere, savcılık tarafından kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilecek ve 5 yıl içerisinde aynı suçu işlemedikleri halde dosya takipsizlik kararı verilerek kapatılacak.

Ancak bu 5 yıllık süre içerisinde tekrar uyuşturucu kullandıkları tespit edilmesi halinde haklarında iddianame düzenlenerek dava açılacak.'