Şarkıcı Ziynet Sali Uyuşturucu Test Sonucunun Ardından Sitem Etti

Dilara Şimşek
17.10.2025 - 23:45

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda alınan ünlülerden biri de şarkıcı Ziynet Sali olmuştu. Ziynet Sali'nin operasyon kapsamında ifadesi ve kan-saç örneği alınmıştı. 17 Ekim Cuma akşamı uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. Test sonucu temiz çıkan Ziynet Sali, Instagram hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu.

Ziynet Sali, uyuşturucu operasyonuyla alınan ünlülerden biri.

Geçen haftalarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Pek çok ünlü ismin operasyonla alınması gündemin bir numaralı maddesi oldu. Ünlüler ifade verirken kan-saç örnekleri alındı. Günler ardından uyuşturucu test sonucu belli oldu. 

Ziynet Sali de alınan ünlülerden biri olmuştu. Ortaya çıkan sonuçlara göre Ziynet Sali'nin kan-saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

Test sonucunun temiz çıkmasının ardından Ziynet Sali, paylaşım yaptı.

Şarkıcı Ziynet Sali'den uyuşturucu test sonucunun belli olmasının ardından sitem dolu paylaşım geldi. Instagram hesabından 'hikaye' ('Story') paylaşan Ziynet Sali, 'Şimdi benim annemin, babamın, ailemin üzüntüsünü kim telafi edecek?' diye soru.

