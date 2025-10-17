Şarkıcı Ziynet Sali Uyuşturucu Test Sonucunun Ardından Sitem Etti
Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda alınan ünlülerden biri de şarkıcı Ziynet Sali olmuştu. Ziynet Sali'nin operasyon kapsamında ifadesi ve kan-saç örneği alınmıştı. 17 Ekim Cuma akşamı uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. Test sonucu temiz çıkan Ziynet Sali, Instagram hesabından sitem dolu paylaşımda bulundu.
Ziynet Sali, uyuşturucu operasyonuyla alınan ünlülerden biri.
Test sonucunun temiz çıkmasının ardından Ziynet Sali, paylaşım yaptı.
