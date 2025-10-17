Şarkıcı Ziynet Sali Uyuşturucu Test Sonucunun Ardından Sitem Etti

Geçen haftalarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Pek çok ünlü ismin operasyonla alınması gündemin bir numaralı maddesi oldu. Ünlüler ifade verirken kan-saç örnekleri alındı. Günler ardından uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Ziynet Sali de alınan ünlülerden biri olmuştu. Ortaya çıkan sonuçlara göre Ziynet Sali'nin kan-saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.