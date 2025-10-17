onedio
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçen Avukat Feyza Altun'dan Test Sonuçları Sonrası Sitem Dolu Sözler

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.10.2025 - 00:12

8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelen Feyza Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermişti. Aralarında Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı. 

Geçtiğimiz dakikalarda çıkan uyuşturucu testi sonuçları sonrası Feyza Altun'dan paylaşım geldi.

İstanbul’da gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sonrası ortaya çıkan test sonuçları, kamuoyunun ilgisini çekti.

Feyza Altun'un 8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan test sonuçlarının temin edilen ilaçların etken maddelerini içerdiğini gösterdiği ortaya çıkmıştı.

Feyza Altun sosyal medya hesabından temiz çıkan sonuçları sonrası isyan etti.

'Sınanmışlığın kibri. Allah beni yargılayan herkesi onla sınasın!' şeklinde konuşan isim uyuşturucu testi sonrası sitem dolu paylaşımıyla dikkat çekti.

