Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçen Avukat Feyza Altun'dan Test Sonuçları Sonrası Sitem Dolu Sözler
8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen uyuşturucu operasyonuyla gündeme gelen Feyza Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade vermişti. Aralarında Hadise, İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Geçtiğimiz dakikalarda çıkan uyuşturucu testi sonuçları sonrası Feyza Altun'dan paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu sonrası ortaya çıkan test sonuçları, kamuoyunun ilgisini çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Feyza Altun sosyal medya hesabından temiz çıkan sonuçları sonrası isyan etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın