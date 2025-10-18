İrem Derici Sonuçları Temiz Çıkınca Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan’a Cevabını Vermeyi Unutmadı!

Ahmet Hakan ünlüler kan ve saç örnekleri için alındıktan sonra, “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı bir köşe yazısı yayınlamıştı 👇

'Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı.'

İrem Derici de sert bir yanıt vermişti 👇

“Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya.”