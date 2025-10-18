onedio
İrem Derici Sonuçları Temiz Çıkınca Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan'a Cevabını Vermeyi Unutmadı!

İrem Derici Sonuçları Temiz Çıkınca Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan’a Cevabını Vermeyi Unutmadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.10.2025 - 09:22

19 ünlünün uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınmıştı. Sonuçlar dün akşam saatlerine doğru çıktı. 8 ünlüden alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. 7 ünlü isim ise negatif çıkarken, 4 ünlüde ilaç etken maddesine rastlandı.

Olaylar ilk yaşandığında Ahmet Hakan ünlüleri suçlamasıyla gündeme gelmişti. Işın Karaca ve İrem Derici ise Hakan’a öfkelerini sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdiyse İrem Derici, sonuçlarının temiz çıkmasıyla birlikte Ahmet Hakan’a cevap vermeyi de es geçmedi. Gelin detaylara geçelim!

19 ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendikten sonra sonuçlar çıktı.

19 ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendikten sonra sonuçlar çıktı.

Dilan Polat, Talu kardeşler, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın sonuçları pozitif çıktı.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin sonuçlarında ilaç etken maddesi tespit edildi. 

Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Özge Özpirinçci’nin sonuçları ise negatif çıktı.

İrem Derici, sürecin başından bu yana kendine olan güveniyle dikkat çekiyordu.

İrem Derici, sürecin başından bu yana kendine olan güveniyle dikkat çekiyordu.

Olayın yaşandığı gün basın açıklaması yapmış aynı zamanda sosyal medyada da “Alnım ak” paylaşımları yapmıştı. Sonuçların çıkmasıyla birlikte yeniden “Alnım ak” paylaşımı geldi. Ünlüleri suçlamasıyla konuşulan Ahmet Hakan’a da birkaç sözü oldu.

Bu paylaşımıyla Hakan’a yanıt verdi. 👇

Bu paylaşımıyla Hakan’a yanıt verdi. 👇

Olayı hatırlamayanlar için özet geçelim.

Olayı hatırlamayanlar için özet geçelim.

Ahmet Hakan ünlüler kan ve saç örnekleri için alındıktan sonra, “O kafaya başka türlü ulaşılamazdı” başlıklı bir köşe yazısı yayınlamıştı 👇

'Operasyona konu olan ünlülerin tümü için olmasa da bazıları için şunu rahatlıkla söyleyebilirim: O haller, o tavırlar, o atraksiyonlar, o çılgınlıklar, o konuşmalar, o pervasızlıklar, o küstahlıklar, o tuhaflıklar… Mutlaka bir madde kullanımı gerektiriyor gibiydi. Kullanmasalar bile böyle düşünmek mümkündü. Çünkü normal şartlar altında o kafaya ulaşmaları neredeyse imkânsızdı.'

İrem Derici de sert bir yanıt vermişti 👇

“Midemi bulandırıyorsun Ahmet. Şu sonuçlar gelsin de sana da bir dava açayım. Bu ne pervasızlık ya? Ulan nerden buluyorsunuz bu hakkı kendinizde? Gazetecilik bu mu? Çocuklar, bunlara prim vermeyin, yazık ya.”

Derici, yanıtından sonra bir de aşağıdaki yorumu yapmıştı 👇

Derici, yanıtından sonra bir de aşağıdaki yorumu yapmıştı 👇

