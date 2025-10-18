İrem Derici Sonuçları Temiz Çıkınca Ünlüleri Suçlayan Ahmet Hakan’a Cevabını Vermeyi Unutmadı!
19 ünlünün uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örnekleri alınmıştı. Sonuçlar dün akşam saatlerine doğru çıktı. 8 ünlüden alınan kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde testi pozitif çıktı. 7 ünlü isim ise negatif çıkarken, 4 ünlüde ilaç etken maddesine rastlandı.
Olaylar ilk yaşandığında Ahmet Hakan ünlüleri suçlamasıyla gündeme gelmişti. Işın Karaca ve İrem Derici ise Hakan’a öfkelerini sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdiyse İrem Derici, sonuçlarının temiz çıkmasıyla birlikte Ahmet Hakan’a cevap vermeyi de es geçmedi. Gelin detaylara geçelim!
19 ünlü ismin kan ve saç örnekleri incelendikten sonra sonuçlar çıktı.
İrem Derici, sürecin başından bu yana kendine olan güveniyle dikkat çekiyordu.
Bu paylaşımıyla Hakan’a yanıt verdi. 👇
Olayı hatırlamayanlar için özet geçelim.
Derici, yanıtından sonra bir de aşağıdaki yorumu yapmıştı 👇
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
