Manifest'in Sarışın Güzellerinden Esin Bahat, Görünüşü ile İlgili Yapılan Linçler Hakkında İtirafta Bulundu!

Hypers New Media tarafından düzenlenen BIG5 Türkiye yarışmasında bir araya gelen grup, çıkış şarkıları “Zamansızdık” ile müzik listelerini altüst etmişti. Ardından gelen “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi enerjik parçalarla kısa sürede adlarını ezberletti.

Haziran 2025’te yayımlanan “Manifestival” albümüyle rüzgarı arkasına alan grup, Spotify Türkiye listelerinde haftalarca zirvede kaldı. Hatta “Arıyo” şarkısının 68. Grammy Ödülleri’nde “Best Pop Duo/Group Performance” kategorisinde değerlendirmeye alınması, Türkiye müzik tarihinde bir ilk oldu. Ancak tüm bu başarıların arasında, grubun sevimli ve enerjik yüzü Esin Bahat bir süredir farklı bir gündemle konuşuluyor.