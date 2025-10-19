onedio
Manifest'in Sarışın Güzellerinden Esin Bahat, Görünüşü ile İlgili Yapılan Linçler Hakkında İtirafta Bulundu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.10.2025 - 09:35

Türkiye’de olduğu kadar globalde de başarılarıyla gururlandıran kız grubu Manifest’in sevilen üyesi Esin Bahat, sosyal medyada görünüşü üzerinden yapılan acımasız yorumlara dayanamadı, duygularını ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi. “Okuyunca üzülüyorum, bazen ağlıyorum…” sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü anlatan genç şarkıcı, linç kültürünün yarattığı baskıdan da bahsetti. Psikolojik destek aldığını açıklayan Bahat'a sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.

Buyrun detaylara...

Müzik dünyasında son yılların en hızlı çıkış yapan ismi kuşkusuz Manifest.

Hypers New Media tarafından düzenlenen BIG5 Türkiye yarışmasında bir araya gelen grup, çıkış şarkıları “Zamansızdık” ile müzik listelerini altüst etmişti. Ardından gelen “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi enerjik parçalarla kısa sürede adlarını ezberletti.

Haziran 2025’te yayımlanan “Manifestival” albümüyle rüzgarı arkasına alan grup, Spotify Türkiye listelerinde haftalarca zirvede kaldı. Hatta “Arıyo” şarkısının 68. Grammy Ödülleri’nde “Best Pop Duo/Group Performance” kategorisinde değerlendirmeye alınması, Türkiye müzik tarihinde bir ilk oldu. Ancak tüm bu başarıların arasında, grubun sevimli ve enerjik yüzü Esin Bahat bir süredir farklı bir gündemle konuşuluyor.

Sosyal medyada özellikle görünüşü üzerinden yapılan linçlerin hedefi haline gelen Bahat, sonunda sessizliğini bozdu.

Manifest hayranları da X'te genç şarkıcının duygusal paylaşımına destek verdi:

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Meloni

Zorbalanacak kadar nesi varmış kızın anlamadım.