Manifest'in Sarışın Güzellerinden Esin Bahat, Görünüşü ile İlgili Yapılan Linçler Hakkında İtirafta Bulundu!
Türkiye’de olduğu kadar globalde de başarılarıyla gururlandıran kız grubu Manifest’in sevilen üyesi Esin Bahat, sosyal medyada görünüşü üzerinden yapılan acımasız yorumlara dayanamadı, duygularını ilk kez bu kadar açık şekilde dile getirdi. “Okuyunca üzülüyorum, bazen ağlıyorum…” sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü anlatan genç şarkıcı, linç kültürünün yarattığı baskıdan da bahsetti. Psikolojik destek aldığını açıklayan Bahat'a sosyal medyada destek mesajları yağdırdı.
Buyrun detaylara...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasında son yılların en hızlı çıkış yapan ismi kuşkusuz Manifest.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada özellikle görünüşü üzerinden yapılan linçlerin hedefi haline gelen Bahat, sonunda sessizliğini bozdu.
Manifest hayranları da X'te genç şarkıcının duygusal paylaşımına destek verdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Zorbalanacak kadar nesi varmış kızın anlamadım.