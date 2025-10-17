onedio
Bir İçerik Üreticisi, Kanada'daki Aylık Gider Tablosunu Paylaştı, Ülkenin Ucuzluğu Tartışma Başlattı!

Gülistan Başköy
17.10.2025 - 16:40

Kanada’ya taşınan bir içerik üreticisi, “Aylık harcamalarımız bu kadar” diyerek paylaştığı gider tablosuyla sosyal medyayı karıştırdı! Montreal’de yaşadığını belirten genç kadın, dört kişilik bir ailenin ortalama masraflarını kalem kalem yazınca sosyal medyada tartışma başlattı. 

Gelin birlikte bakalım.

Kaynak: kanadada__yasam/

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanada Montreal’de yaşayan bir içerik üreticisi, “Kanada'da aylık harcamamız ne kadar?” diyerek paylaştığı gider tablosuyla sosyal medyada gündem oldu.

Kira 1600 CAD, faturalar 300 CAD, market alışverişi 900-1000 CAD, sağlık ve beklenmedik giderler 200 CAD, eğlence ve sosyal aktiviteler 100-150 CAD…

Fenomen, “Sabit giderler (kira, faturalar, internet, market vb.) dışında harcamalar aydan aya farklılık gösterebiliyor. Örneğin bazı aylarda dışarıda yemek veya sosyal aktivite masrafları artarken, diğer aylarda evde vakit geçirerek bu giderleri azaltabiliyoruz. Giyim, sağlık ya da ekstra harcamalar da dönemsel olarak değişiyor.” diyerek bütçesinin kesin rakamlardan oluşmadığını, ortalama bir tablo olduğunu da özellikle belirtti.

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
