Bir İçerik Üreticisi, Kanada'daki Aylık Gider Tablosunu Paylaştı, Ülkenin Ucuzluğu Tartışma Başlattı!

Kira 1600 CAD, faturalar 300 CAD, market alışverişi 900-1000 CAD, sağlık ve beklenmedik giderler 200 CAD, eğlence ve sosyal aktiviteler 100-150 CAD…

Fenomen, “Sabit giderler (kira, faturalar, internet, market vb.) dışında harcamalar aydan aya farklılık gösterebiliyor. Örneğin bazı aylarda dışarıda yemek veya sosyal aktivite masrafları artarken, diğer aylarda evde vakit geçirerek bu giderleri azaltabiliyoruz. Giyim, sağlık ya da ekstra harcamalar da dönemsel olarak değişiyor.” diyerek bütçesinin kesin rakamlardan oluşmadığını, ortalama bir tablo olduğunu da özellikle belirtti.