Müge Anlı İzleyen Kedi Sosyal Medyada Viral Oldu

Gülistan Başköy
17.10.2025 - 14:01

Kedilerin tuhaf hareketlerine artık hepimiz aşinayız. Ama hiç sabah programı izleyen kedi gördünüz mü? Sosyal medyada bir kullanıcı, her sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert programını izleyen kedisini paylaştı. Sevimli kedinin oturuşu da ayrı goygoy malzemesi oldu.

Gelin birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz:

Müge Anlı'nın programını hepimiz biliyoruz.

Müge Anlı'nın programını hepimiz biliyoruz.

Her hafta başka bir olayın aydınlatıldığı sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'i mutlaka izlemişsinizdir. Peki size kedilerin de bağımlısı olduğunu söylesek? Sosyal medyada bir kullanıcı, kedisinin TV karşısında yayılarak Müge Anlı izlediği anları paylaştı.

