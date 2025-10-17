onedio
Entübe Edilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Güzel Gelişme: El Sıkarak Tepki Vermiş!

Entübe Edilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Güzel Gelişme: El Sıkarak Tepki Vermiş!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.10.2025 - 11:46

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutmuştu. 20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılan Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken entübe edildiği duyurulmuştu. 59 yaşındaki sanatçı hakkında son olarak güzel haber geldi. Çekile MR'da beyninde hasar görülmediğini ve el sıkarak karşılık verdiğini açıklandı. ❤️

İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı ve televizyon ekranlarının sevilen ismi Fatih Ürek hakkında kötü haberi geçtiğimiz 15 Ekim'de almıştık.

Edinilen bilgiye göre; evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ürek’in kalbi tam 20 dakika boyunca durdu! Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan sanatçı, acilen anjiyoya alındı. Yapılan açıklamada son olarak tedbir amacıyla entübe edildiği bilgisi verildi.

Neyse ki umut verici haberler de gelmeye başladı.

Şarkı sözü yazarı Seda Akay, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi:

“Müjdemi isterim! Çekilen MR’da beyin hasarı görülmemiş. Hatta el sıktıklarında karşılık vermiş.”

Bu açıklama sonrası sevenleri derin bir “oh” çekti. Henüz tamamen uyanmasa da, sanatçının durumu kontrol altında ve doktorları umutlu. 💐

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
