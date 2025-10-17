Entübe Edilen Fatih Ürek'in Sağlık Durumu Hakkında Güzel Gelişme: El Sıkarak Tepki Vermiş!
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutmuştu. 20 dakika boyunca duran kalbi yeniden çalıştırılan Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürerken entübe edildiği duyurulmuştu. 59 yaşındaki sanatçı hakkında son olarak güzel haber geldi. Çekile MR'da beyninde hasar görülmediğini ve el sıkarak karşılık verdiğini açıklandı. ❤️
İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı ve televizyon ekranlarının sevilen ismi Fatih Ürek hakkında kötü haberi geçtiğimiz 15 Ekim'de almıştık.
Neyse ki umut verici haberler de gelmeye başladı.
