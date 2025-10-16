Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Entübe Edildi!

Uzun bir CPR masajıyla hayata döndürüldüğünü öğrendiğimiz ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Doktoru yaptığı açıklamada 'Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı' ifadelerini kullanmıştı.