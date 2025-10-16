onedio
Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Entübe Edildi!

Sağlık Durumuyla İlgili Yeni Gelişme: Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Entübe Edildi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
16.10.2025 - 11:23

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenmiştik. Sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Doktorunun yoğun bakımda uyutulduğunu söylediği Ürek'in bu kez entübe edildiği açıklandı. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Farih Ürek'in kalp krizi geçirdiği haberi verilmişti.

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Farih Ürek'in kalp krizi geçirdiği haberi verilmişti.

Uzun bir CPR masajıyla hayata döndürüldüğünü öğrendiğimiz ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek yoğun bakıma kaldırılmıştı. Doktoru yaptığı açıklamada 'Kalple ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Tansiyonu da normal, nabzı da normal. Ama bu geçirmiş olduğu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kalıp kalmadığıyla ilgili birtakım şüphelerimiz var. Kendisini şu anda uyutuyoruz. Muhtemelen yarına kadar uyutacağız. Yarına kadar olan süreç biraz daha belirsiz diyebilirim, beyinle alakalı' ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz dakikalarda sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında konuşan Hakan Ural, 'Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar' ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
