Victoria's Secret Defilesinde Türkiye'yi Temsil Eden Özgü Kaya Tarzıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Victoria's Secret Defilesinde Türkiye'yi Temsil Eden Özgü Kaya Tarzıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.10.2025 - 10:28

Victoria’s Secret 2025 defilesi geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti! Defileyi izleyenler arasında ünlü oyuncu Özge Kaya da vardı. Güzel oyuncu, defile öncesi New York sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu tabii. 🥲

Gelin yorumlara birlikte bakalım.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Moda dünyasının merakla beklediği Victoria’s Secret 2025 defilesi bir önceki gün New York’ta görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Moda dünyasının merakla beklediği Victoria’s Secret 2025 defilesi bir önceki gün New York’ta görkemli bir şekilde gerçekleşti.

Dünyaca ünlü modellerin podyuma çıktığı gecede konuklar arasında sürpriz isimler de vardı. Bu yıl defileye Türkiye’den katılan Özge Kaya, zarafeti ve ışıltısıyla dikkatleri üzerine çekti.

Defile öncesi New York sokaklarında pozlar veren güzel oyuncu, sade ama çarpıcı tarzıyla beğeni topladı.

Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...

Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...
twitter.com

