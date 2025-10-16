Victoria's Secret Defilesinde Türkiye'yi Temsil Eden Özgü Kaya Tarzıyla Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Victoria’s Secret 2025 defilesi geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti! Defileyi izleyenler arasında ünlü oyuncu Özge Kaya da vardı. Güzel oyuncu, defile öncesi New York sokaklarında verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu tabii. 🥲
Moda dünyasının merakla beklediği Victoria’s Secret 2025 defilesi bir önceki gün New York’ta görkemli bir şekilde gerçekleşti.
Defile öncesi New York sokaklarında pozlar veren güzel oyuncu, sade ama çarpıcı tarzıyla beğeni topladı.
Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz...
