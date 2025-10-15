Hassas Oksijen Detayı: Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Doktoru Beyinle İlgili Şüpheleri Olduğunu Açıkladı
Geçtiğimiz saatlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Fatih Ürek, 20 dakikalık bir kalp masajının ardından ancak hayata döndürülebilmişti.
Fatih Ürek'in doktoru, hastane önünde ünlü şarkıcının son durumunu bildirdi, beyinle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü şarkıcı, senelerdir hayatımızda neşesiyle var olan Fatih Ürek, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu hastane önünden ünlü şarkıcının son durumunu açıkladı.
