Hassas Oksijen Detayı: Yoğun Bakımda Uyutulan Fatih Ürek'in Doktoru Beyinle İlgili Şüpheleri Olduğunu Açıkladı

Lila Ceylan
15.10.2025 - 17:54

Geçtiğimiz saatlerde evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Fatih Ürek, 20 dakikalık bir kalp masajının ardından ancak hayata döndürülebilmişti. 

Fatih Ürek'in doktoru, hastane önünde ünlü şarkıcının son durumunu bildirdi, beyinle ilgili şüpheleri olduğunu dile getirdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü şarkıcı, senelerdir hayatımızda neşesiyle var olan Fatih Ürek, ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde kalp krizi geçirdi.

Evinde aniden fenalaşan Fatih Ürek'in ambulansta 20 dakikalık epey uzun bir CPR masajıyla hayata döndürüldüğü ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti. 

Kalbinde bir sorun olmadığı belirlenen Fatih Ürek'in nörolojik açıdan da herhangi bir risk yaşanmaması için 24 saat boyunca yoğun bakımda tutulacağı bildirilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu hastane önünden ünlü şarkıcının son durumunu açıkladı.

Arwen

Beyfendiye acil şifalar olsun o ayrı. Magazinedio 5 kere haberini geçti, bir şarkıcının kalp krizinin her adımını memleket meselesi gibi anasayfaya koymak ki... Devamını Gör

ProGamer10

Başlık tam bir rezalet zaten. "Beyinle ilgili şüphelerimiz var".Onedio ile alakalı vakit geçirme süremi azaltmamın sebeplerinden biri de bu.Editörlerin kalit... Devamını Gör

Ufuk Özcücecik

Yaşarsa 5 yaşındaki bir çocuk gibi olacak.