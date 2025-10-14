onedio
Kocasını Kimselere Yedirmedi: Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun Gündem Olan "Şener Şen Yürüyüşü" Soruldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 23:46

Geçtiğimiz saatlerde Zeynep Bastık konserinde görüntülenen Sinem Kobal'a Kenan İmirzalıoğlu'nun birkaç ay önce gündem olan Çeşme görüntüleri soruldu. 

Kibarlığı elden bırakmayan Sinem Kobal, kocasını kimselere yedirmedi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hemen aşağıda gördüğünüz Kenan İmirzalıoğlu'nun plaj keyfi görüntüleri bu yaza damgasını vurmuştu hatırlarsanız!

Ağustosun sonlarında kızları Lalin, Leyla ve biricik eşi Sinem Kobal'la çıktığı tatilde Gazete Magazin muhabirlerinin objektifine takılan Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüşü ayrı, fiziği ayrı gündem olmuştu. 

Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen İmirzalıoğlu'nun yürüyüşü, Şener Şen'in meşhur havuz sahnesindeki yürüyüşüne benzetilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Zeynep Bastık konserinde görüntülenen Sinem Kobal ayaküstü röportaj verdi.

Önce Kenan İmirzalıoğlu'nun Afra Saraçoğlu ile partnerliği soruldu; kibarlığını konuşturan Sinem Kobal, 'Projeleri hakkında benim konuşmam doğru olmaz arkadaşlar, ilk onlar konuşmalı' cevabını verdi. 

Ortamı şenlendirmeye karar veren muhabirler Kenan İmirzalıoğlu'nun Çeşme'deki görüntülerini gündeme getirdi. Şener Şen'e benzetilen yürüyüşü, bu konu hakkında aralarında konuşup konuşmadıkları soruldu. 

Kocasını kimselere yedirmeyen Sinem Kobal, 'Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim için Kenan'ın her hali güzel' ifadelerini kullandı ❤️

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
S.

Sorulan sorulara bak ilkokul çocuguna sorulan soru seviyesinde ne desin kadın ahaha çok komikti mi desin kocası işte ne diyecek seviyesizce kocasınımı eleşti... Devamını Gör