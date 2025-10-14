Kendisinden 52 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülenen 83 Yaşındaki Usta Oyuncu Al Pacino Alay Konusu Oldu!
Hollywood'un usta ismi, 83 yaşındaki Al Pacino ve 31 yaşındaki sevgilisi alışverişte görüntülendi. Al Pacino'nun son hali ayrı, ikilinin arasındaki yaş farkı ayrı gündem oldu.
Hollywood'un usta ismi, kariyerine birçok kült imza bırakmış Al Pacino'yu tanımayan yoktur.
Romantik sayfaları hiçbir zaman boş kalmayan bir yıldız olan Al Pacino, bu sefer haddinden biraz fazla genç sevgilisiyle gündemde.
Gelin, kimler ne demiş beraber görelim.
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
