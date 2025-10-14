onedio
Kendisinden 52 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülenen 83 Yaşındaki Usta Oyuncu Al Pacino Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 22:08

Hollywood'un usta ismi, 83 yaşındaki Al Pacino ve 31 yaşındaki sevgilisi alışverişte görüntülendi. Al Pacino'nun son hali ayrı, ikilinin arasındaki yaş farkı ayrı gündem oldu.

Hollywood'un usta ismi, kariyerine birçok kült imza bırakmış Al Pacino'yu tanımayan yoktur.

Genç Michael Corleone’den (The Godfather üçlemesi) Tony Montana’ya (Scarface), sokakların asi kahramanı Serpico’dan (Serpico) banka soyguncusu Sonny’e (Dog Day Afternoon), Scent of a Woman’daki “Hoo-ah!”ıyla Oscar’a uzanan bir ustalık hikayesi onunki.

Kariyeri, her oyuncunun bir ömür boyu hayalini kuracağı türden; Oscar, Emmy, Tony üçlemesi tamam, kült replikler hafızaya kazınmış, karizması ise 83 yaşına gelmesine rağmen hala çok keskin!

Özel hayatı derseniz, orası biraz karışık. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Al Pacino, sürekli sevgili değiştirdiğinden özel hayatıyla sık sık gündeme oturan isimlerden. Farklı ilişkilerden dört çocuk sahibi olan Al Pacino'nun son çocuğu 2023'te dünyaya geldi.

Romantik sayfaları hiçbir zaman boş kalmayan bir yıldız olan Al Pacino, bu sefer haddinden biraz fazla genç sevgilisiyle gündemde.

Bir süredir Noor Alfallah isimli 31 yaşındaki hanımefendiyle birlikte olduğu bilinen Al Pacino, kendisinden tam 52 yaş küçük sevgilisiyle alışverişte görüntülendi. ,

İkilinin yaş farkı ayrı, Al Pacino'nun son hali ayrı olay oldu.

Gelin, kimler ne demiş beraber görelim.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

