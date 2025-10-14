İlk Şarkısını Çıkardı: El Atmadığı Sektör Kalmayan Kylie Jenner Sesi ve Klibiyle Dillere Fena Düştü!
Kardashian evreninin “en küçük devi” Kylie, markaları yetmezmiş gibi müziğe de el attı; Fourth Strike yayınlandı, timeline alkışla “yeter artık!” arasında gidip gelirken yurdum insanı da konuya dahil oldu.
Kylie'nin yeni girişimi, Dilan Polat'ın Enerciii hamlesine benzetildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardashian evreninden mezun olup kendi imparatorluğunu kuran Kylie Jenner'ı tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kylie Jenner, sahne adını "King Kylie" koyarak şarkıcılığa soyundu geçtiğimiz saatlerde. Fourth Strike isimli şarkısını bugün, sabah saatlerinde YouTube kanalında paylaştı.
Gelin, Kylie Jenner'ın şarkıcılık denemesine gelen yorumlara beraber bakalım! 👇️
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
👇️
👇️
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️ Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın