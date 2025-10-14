onedio
İlk Şarkısını Çıkardı: El Atmadığı Sektör Kalmayan Kylie Jenner Sesi ve Klibiyle Dillere Fena Düştü!

İlk Şarkısını Çıkardı: El Atmadığı Sektör Kalmayan Kylie Jenner Sesi ve Klibiyle Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 21:05

Kardashian evreninin “en küçük devi” Kylie, markaları yetmezmiş gibi müziğe de el attı; Fourth Strike yayınlandı, timeline alkışla “yeter artık!” arasında gidip gelirken yurdum insanı da konuya dahil oldu. 

Kylie'nin yeni girişimi, Dilan Polat'ın Enerciii hamlesine benzetildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kardashian evreninden mezun olup kendi imparatorluğunu kuran Kylie Jenner'ı tanımayan yoktur!

Kardashian evreninden mezun olup kendi imparatorluğunu kuran Kylie Jenner'ı tanımayan yoktur!

Kardashian hanesinin kamera önünde büyüyen minik yıldızı Kylie, Vine filtrelerinden reality şöhretine, oradan da milyarlık girişim hayaline uzanan, eşi benzeri olmayan bir hikaye yazdı. 

İlk adımı hepimizin makyaj çantasına attı: Kylie Cosmetics ve Kylie Skin ile küreseli imzasını attı; yetmedi gardıroba Khy drop’larını ekledi, “parti çantası”na da kutuda kokteyl projesi Sprinter’ı attı. 

Forbes’la “milyarder mi değil mi?” tartışmaları, her lansman öncesi interneti kilitleyen teaser’lar, her paylaşımı TT yapan bir dijital krallık… Hepsi onda desek yalan söylemiş olmayız. 

Özel hayatta iki çocuk annesi olan Kylie Jenner, fırtınalı Travis Scott döneminin ardından onu dinginleştiren Timothée Chalamet sayfasıyla gündeme oturmuştu, denk gelmişsinizdir. Hayatımıza TV’yle girip, markalarıyla raflara yerleşen, bugünse tek bir postla trendlere yön veren çok kanallı bir evrenin kraliçesi olan Kylie Jenner, bugün yeni girişimiyle gündemimizde.

Kylie Jenner, sahne adını "King Kylie" koyarak şarkıcılığa soyundu geçtiğimiz saatlerde. Fourth Strike isimli şarkısını bugün, sabah saatlerinde YouTube kanalında paylaştı.

Gelin, Kylie Jenner'ın şarkıcılık denemesine gelen yorumlara beraber bakalım!

Gelin, Kylie Jenner'ın şarkıcılık denemesine gelen yorumlara beraber bakalım! 👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com
👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

👇️ Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
