Dünya Standartlarına Erişmiş: Paris Hilton'un Hangi Türk Ünlüyü Takip Ettiğini Görünce Şok Olacaksınız!
Dünyaca ünlü star ve ikon Paris Hilton'un Instagram hesabından bir Türk ünlüyü takip ettiği ortaya çıktı! Paris Hilton'un takip ettiği o ismi görenler, dönüp dönüp bir daha baktı, gördüklerine inanmakta zorluk çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Pop kültürün “it girl”ünden çok daha fazlası olan Paris Hilton'u mutlaka tanıyorsunuzdur!
Alakaya çay demleten bir detay geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!
Takip ettiği 7 bin 493 kişiden biri de bizim Hatice! İnanmayanlar için kanıtımızı şöyle bırakalım.
Sonra da Hatice'den gelen doğrulamaya göz atalım.
