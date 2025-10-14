onedio
Dünya Standartlarına Erişmiş: Paris Hilton'un Hangi Türk Ünlüyü Takip Ettiğini Görünce Şok Olacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 18:21

Dünyaca ünlü star ve ikon Paris Hilton'un Instagram hesabından bir Türk ünlüyü takip ettiği ortaya çıktı! Paris Hilton'un takip ettiği o ismi görenler, dönüp dönüp bir daha baktı, gördüklerine inanmakta zorluk çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Pop kültürün “it girl”ünden çok daha fazlası olan Paris Hilton'u mutlaka tanıyorsunuzdur!

2000’lerde The Simple Life ile evlerimize girip “That’s hot!” sloganını sözlüğümüze ekleyen Hilton, bugün DJ kabinlerinde set açan, 11:11 Media’nın direksiyonunda bir iş insanı, aynı zamanda iki çocuk annesi bir global ikon.

Kırmızı halıda ışıltı, sahnede enerji, ekranda Paris in Love ve dijitalde dur durak bilmeyen projeler… Yani kısaca: reality TV’nin mezunuyken, “çok kanallı marka”nın ta kendisi haline gelmeyi başarmış bir isim... Bugüne dek birçok farklı konuyla konuştuğumuz Paris Hilton, bu sefer Türkiye bağlantısıyla gündemimizde!

Alakaya çay demleten bir detay geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!

Şimdi Hatice'yi görünce 'Ne alaka?' dediğinizi duyar gibiyiz, hiç şüpheniz olmasın aynı reaksiyonu gören herkes verdi! 

Fakat şöyle ki; dünyaca ünlü Paris Hilton'un ülkemizde her şeyden çok kombin seçimleriyle gündeme gelen şarkıcı Hatice'yi takip ettiği fark edildi. Paris Hilton'un Instagram'da totalde 27 milyon takipçisi var ve kendisi sadece 7 bin 493 kişiyi takip ediyor.

Takip ettiği 7 bin 493 kişiden biri de bizim Hatice! İnanmayanlar için kanıtımızı şöyle bırakalım.

Sonra da Hatice'den gelen doğrulamaya göz atalım.

Vallahi 'Herhalde şekerim' demekte o kadar haklı ki, söyleyecek söz bulamıyoruz. Hatice'miz dünya standartlarına çıkmış, dostluklar kurmuş da biz ayakta uyumuşuz!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
