Yeni İmajını Pek Beğenen Şarkıcı Emrah, Son Halini Nazar Boncuğuyla Paylaştı!
Bir döneme mazlum bakışlarıyla damga vuran küçüğü, şimdilerin şarkıcısı olan Emrah, yeni imajını çok beğenince sosyal medya hesabından nazar boncuğuyla paylaşmaya karar verdi.
Emrah'ın yeni yapılmış botoksları gözlerden kaçmadı!
Bir dönemin tatlı mı tatlı Küçük Emrah'ını mutlaka tanırsınız.
Büyük oğlu Tayfun ile yaşadığı kaos bir yana, Elyese ve Eleyse isimli küçük çocuklarıyla ayrı dikkat çeken Emrah, bu sefer yeni imajıyla gündemimizde!
