Yeni İmajını Pek Beğenen Şarkıcı Emrah, Son Halini Nazar Boncuğuyla Paylaştı!

Yeni İmajını Pek Beğenen Şarkıcı Emrah, Son Halini Nazar Boncuğuyla Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 16:46

Bir döneme mazlum bakışlarıyla damga vuran küçüğü, şimdilerin şarkıcısı olan Emrah, yeni imajını çok beğenince sosyal medya hesabından nazar boncuğuyla paylaşmaya karar verdi.

Emrah'ın yeni yapılmış botoksları gözlerden kaçmadı!

Bir dönemin tatlı mı tatlı Küçük Emrah'ını mutlaka tanırsınız.

Bir dönemin tatlı mı tatlı Küçük Emrah'ını mutlaka tanırsınız.

Hayatımıza çocuk yaşta rol aldığı filmlerdeki 'Küçük Emrah' karakteriyle giren Emrah Erdoğan, hafızamıza ağlamaklı suratıyla kazındıysa da küçük yaşlarından beri hem sahnede hem de ekranlarda yer alıyor. Son birkaç yıldır ise tamamen şarkıcılığıyla anılıyor.

'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Boynu Bükükler' gibi şarkılarla adından söz ettiren Emrah, yoğun konser temposuna hız kesmeden devam ederken, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine oturuyor.

Büyük oğlu Tayfun ile yaşadığı kaos bir yana, Elyese ve Eleyse isimli küçük çocuklarıyla ayrı dikkat çeken Emrah, bu sefer yeni imajıyla gündemimizde!

Büyük oğlu Tayfun ile yaşadığı kaos bir yana, Elyese ve Eleyse isimli küçük çocuklarıyla ayrı dikkat çeken Emrah, bu sefer yeni imajıyla gündemimizde!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni imajını gözler önüne seren bir fotoğraf paylaşan şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'e benzerliği, gittikçe kırlaşan saçları ve yeni yapılmış botokslarıyla dikkat çekti!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
