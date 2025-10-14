Yeni İmajını Pek Beğenen Şarkıcı Emrah, Son Halini Nazar Boncuğuyla Paylaştı!

Hayatımıza çocuk yaşta rol aldığı filmlerdeki 'Küçük Emrah' karakteriyle giren Emrah Erdoğan, hafızamıza ağlamaklı suratıyla kazındıysa da küçük yaşlarından beri hem sahnede hem de ekranlarda yer alıyor. Son birkaç yıldır ise tamamen şarkıcılığıyla anılıyor.

'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Ağla Gözbebeğim', 'Bizi Kimse Ayıramaz', 'Boynu Bükükler' gibi şarkılarla adından söz ettiren Emrah, yoğun konser temposuna hız kesmeden devam ederken, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine oturuyor.