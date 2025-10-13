Eypio'nun Şarkısıyla Yeni Fotoğrafını Paylaşan Zerrin Özer, Son Haliyle Korkuttu!

Gencecik bir kadınken hayatımıza giren, 'Şimdi Hayallerdesin', 'Son Mektup', 'Paşa Gönlüm', 'Kıyamam' gibi de pek çok kült şarkıya imza atan Zerrin Özer, en son 'Basit Numaralar' şarkısıyla yeniden zirveye yerleşmişti.

'Basit Numaralar' kısa süre içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen ilk 5 şarkı arasında yer aldı ve haftalarca da listede kalmayı başardı. Son zamanlara damga vuran şarkılardan biri olarak hafızalarımıza kazındı!