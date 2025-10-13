onedio
Eypio'nun Şarkısıyla Yeni Fotoğrafını Paylaşan Zerrin Özer, Son Haliyle Korkuttu!

Eypio'nun Şarkısıyla Yeni Fotoğrafını Paylaşan Zerrin Özer, Son Haliyle Korkuttu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.10.2025 - 22:35

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Özer, son pozuyla korkuttu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yılların ustası, eşi benzeri olmayan sesiyle yıllardır kulaklarımızın pasını silen Zerrin Özer'i tanıtmaya gerek yok herhalde.

Yılların ustası, eşi benzeri olmayan sesiyle yıllardır kulaklarımızın pasını silen Zerrin Özer'i tanıtmaya gerek yok herhalde.

Gencecik bir kadınken hayatımıza giren, 'Şimdi Hayallerdesin', 'Son Mektup', 'Paşa Gönlüm', 'Kıyamam' gibi de pek çok kült şarkıya imza atan Zerrin Özer, en son 'Basit Numaralar' şarkısıyla yeniden zirveye yerleşmişti. 

'Basit Numaralar' kısa süre içerisinde Türkiye'de en çok dinlenen ilk 5 şarkı arasında yer aldı ve haftalarca da listede kalmayı başardı. Son zamanlara damga vuran şarkılardan biri olarak hafızalarımıza kazındı!

Hemen hemen "Basit Numaralar"dan beri de sesi soluğu çıkmıyordu.

Hemen hemen "Basit Numaralar"dan beri de sesi soluğu çıkmıyordu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından son halini paylaşan Zerrin Özer, pozuyla korkuttu!

Paylaşımına, 'Zaten fıril fırıldımmm...Bir de üstüne kristallerim oynamış :) Hastaneye geldim, onları hizaya sokmaya...Hayaaat, hayaat💝♾️'

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Roomeo

Yapma be Zerrin sende hayatı şikayet ediyorsan bizler ne yapmalıyım