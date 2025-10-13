Eypio'nun Şarkısıyla Yeni Fotoğrafını Paylaşan Zerrin Özer, Son Haliyle Korkuttu!
Ünlü şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Özer, son pozuyla korkuttu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılların ustası, eşi benzeri olmayan sesiyle yıllardır kulaklarımızın pasını silen Zerrin Özer'i tanıtmaya gerek yok herhalde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hemen hemen "Basit Numaralar"dan beri de sesi soluğu çıkmıyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Yapma be Zerrin sende hayatı şikayet ediyorsan bizler ne yapmalıyım