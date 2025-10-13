Uyuşturucu Operasyonun Yapıldığı Gün Yurt Dışında Olan Ziynet Sali'den İlk Açıklama Geldi!

O günden bu yana operasyonla alınan ünlülerin birçoğu açıklamada bulununca Ziynet Sali'den de bir açıklama gelmesi bekleniyordu.

İfadesini ancak bugün verebildiğini söyleyen şarkıcı Ziynet Sali,

'Herkese selamlar,

Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür.

Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim.

İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım.

Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim.

Sevgi ve iyilikle...

Ziynet Sali' ifadelerini kullandı.