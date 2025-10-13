onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Uyuşturucu Operasyonun Yapıldığı Gün Yurt Dışında Olan Ziynet Sali'den İlk Açıklama Geldi!

Uyuşturucu Operasyonun Yapıldığı Gün Yurt Dışında Olan Ziynet Sali'den İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.10.2025 - 21:12

8 Ekim'de uyuşturucu operasyonu kapsamında evinde bulunamayan ünlülerden biri de şarkıcı Ziynet Sali'ydi. Yurt dışında olduğu belirtilen Ziynet Sali, ifadesini bugün verdi. Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç gün önce, 8 Ekim'de sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Birkaç gün önce, 8 Ekim'de sabahın ilk ışıklarında 19 ünlü isme uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray'dan ulaşılabilen tüm isimler, Jandarma İl Komutanlığı'na getirilmişti. 

İdrar, kan ve saç örneği numunelerini vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen ünlüler, tüm günü Jandarma Komutanlığı ve Adli Tıp'ta geçirdikten sonra serbest bırakılmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde bazı ünlülerin geçmişte yasaklı madde kullandığını bizzat itiraf ettiği iddia edilmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

8 Ekim'de evinde ulaşılamayan ve yurt dışında olduğu öğrenilen isimlerden biri de şarkıcı Ziynet Sali'ydi.

8 Ekim'de evinde ulaşılamayan ve yurt dışında olduğu öğrenilen isimlerden biri de şarkıcı Ziynet Sali'ydi.

O günden bu yana operasyonla alınan ünlülerin birçoğu açıklamada bulununca Ziynet Sali'den de bir açıklama gelmesi bekleniyordu. 

İfadesini ancak bugün verebildiğini söyleyen şarkıcı Ziynet Sali, 

'Herkese selamlar, 

Çarşamba günü yapılan operasyon sırasında adımın da geçmesi; beni, ailemi ve beni tanıyan herkesi fazlasıyla üzmüştür.  

Yurt dışında olduğum için ifademi ancak bugün verebildim.  

İfademde de belirttiğim üzere, ben hayatım boyunca hiçbir yasaklı madde kullanmadım, bu tür hiçbir ortamda bulunmadım ve özendirici hiçbir paylaşım yapmadım.  

Bunu, sevenlerimin aklında hiçbir soru işareti kalmaması için paylaşmak istedim.  

Sevgi ve iyilikle... 

Ziynet Sali' ifadelerini kullandı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın