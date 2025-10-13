Nihayet Ses Verdi: Rahatsız Edici Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Enes Batur, İlk Kez Anlayacağımız Dilden Konuştu
Eski sevgilisi Başak Karahan evlendikten sonra yaptığı rahatsız edici paylaşımlarla dikkat çeken Enes Batur, ilk kez bir nebze anlaşılan bir açıklamada bulundu.
Fotoğraflarla, ne olduğu anlaşılmayan, nereye bağlamaya çalıştığı bir türlü oturtulamayan Enes Batur, 'Benden çok kimse beni düşünmesin' dedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllar önce kendi isteğiyle ayrıldığı eski sevgilisi Başak Karahan, geçtiğimiz aylarda evleneceğini duyurunca Enes Batur kontrolden çıktı, denk gelmişsinizdir.
Enes Batur az önce sosyal medya hesabından birkaç gündür inatla paylaştığı oyun kartını paylaşarak bir nebze anlayabileceğimiz bir açıklamada bulundu.
Enes Batur, önce kuzeni olduğu bilinen bir başka YouTuber Turgut Ekim'e seslendi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
