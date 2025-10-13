onedio
Nihayet Ses Verdi: Rahatsız Edici Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Enes Batur, İlk Kez Anlayacağımız Dilden Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.10.2025 - 19:26

Eski sevgilisi Başak Karahan evlendikten sonra yaptığı rahatsız edici paylaşımlarla dikkat çeken Enes Batur, ilk kez bir nebze anlaşılan bir açıklamada bulundu.

Fotoğraflarla, ne olduğu anlaşılmayan, nereye bağlamaya çalıştığı bir türlü oturtulamayan Enes Batur, 'Benden çok kimse beni düşünmesin' dedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllar önce kendi isteğiyle ayrıldığı eski sevgilisi Başak Karahan, geçtiğimiz aylarda evleneceğini duyurunca Enes Batur kontrolden çıktı, denk gelmişsinizdir.

Bir dönemin en popüler YouTuber'ı olan hatta hikayesini film yapabilen ve başrolünde oynayan tek YouTuber olan Enes Batur, del divane bir aşk yaşadığı Başak Karahan'dan ayrıldıktan sonra sektörden elini ayağını yavaşça çekmişti.

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen ve sosyal medya hesabında yalnızca, bizim için bir anlamı olmayan anime kartları paylaşan Enes Batur, Başak Karahan'ın evlilik teklifi videosunu gördüğü andan itibaren rahatsız edici ve tuhaf paylaşımlar yapmaya başladı. Üstelik bu paylaşımlar düğüne ve sonrasına dek devam etti. 

Başak Karahan'ın üç kuruşluk tazminat davası açarak umursamadığı Enes Batur, düğün gününde tekerlekli sandalyede bir gelinin elini tutan adamın silüetini paylaşan Enes Batur, birkaç gün önce de 16 milyon takipçili YouTube hesabını kapatmıştı. 

Bugün yeniden ortaya çıkan Enes Batur, durduk yere eski dostu Orkun Işıtmak'ın eşine sarf ettiği sözlerle yine kafa karıştırmayı başarmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Enes Batur az önce sosyal medya hesabından birkaç gündür inatla paylaştığı oyun kartını paylaşarak bir nebze anlayabileceğimiz bir açıklamada bulundu.

İlk kez kendi adına herhangi bir ima ve gönderme kullanmadan konuşan Enes Batur, 'Benden çok kimse beni düşünmesin' sözleriyle dikkat çekti.

Tuhaf paylaşımları sebebiyle birçok sosyal medya kullanıcısı Enes Batur'un psikolojisinin iyi olmadığından endişelendiğini dile getirmişti.

Enes Batur, önce kuzeni olduğu bilinen bir başka YouTuber Turgut Ekim'e seslendi.

'Aileme bir daha yaklaşma Turgut Ekim evladı, annen ile seni Allaha havale ettim yetmedi, köpeklerini yolluyorsun. Yeter. G noktası azgınlığın, manipüle edip sokağa döktüğün kadınlar seni bulur zamanla.' açıklamasında bulundu. 

Ardından kendisini gündeme getiren ve yazanlara seslendi. 'Kanalı kapattım, yetmedi. Burayı da kapatmam lazım galiba. Bana yazmayın. Bilgisiz ve korku ile akraba = akraba terörü' dedi. 

'Psikoz nedir? Beyin nasıl çalışır? Sağ ve sol göz nedir? Metafor, biyolojik, bilimsel and mythic... Benim hatam, komple kaybolmam lazım galiba. Canım sıkılıyor. Benden çok kimse beni düşünmesin' ifadelerini kullandı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
