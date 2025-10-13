Nihayet Ses Verdi: Rahatsız Edici Paylaşımlarıyla Tepki Çeken Enes Batur, İlk Kez Anlayacağımız Dilden Konuştu

Bir dönemin en popüler YouTuber'ı olan hatta hikayesini film yapabilen ve başrolünde oynayan tek YouTuber olan Enes Batur, del divane bir aşk yaşadığı Başak Karahan'dan ayrıldıktan sonra sektörden elini ayağını yavaşça çekmişti.

Uzun bir süredir ortalarda gözükmeyen ve sosyal medya hesabında yalnızca, bizim için bir anlamı olmayan anime kartları paylaşan Enes Batur, Başak Karahan'ın evlilik teklifi videosunu gördüğü andan itibaren rahatsız edici ve tuhaf paylaşımlar yapmaya başladı. Üstelik bu paylaşımlar düğüne ve sonrasına dek devam etti.

Başak Karahan'ın üç kuruşluk tazminat davası açarak umursamadığı Enes Batur, düğün gününde tekerlekli sandalyede bir gelinin elini tutan adamın silüetini paylaşan Enes Batur, birkaç gün önce de 16 milyon takipçili YouTube hesabını kapatmıştı.

Bugün yeniden ortaya çıkan Enes Batur, durduk yere eski dostu Orkun Işıtmak'ın eşine sarf ettiği sözlerle yine kafa karıştırmayı başarmıştı.