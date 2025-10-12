onedio
Haberler
Magazin
İlk Kez Bu Kadar Net Gördük: Gonca Vuslateri, Minik Kızı Asya'nın Yüzünü Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.10.2025 - 22:27

En son Leyla dizisinde müthiş bir performans sergileyen Gonca Vuslateri, birkaç ay önce ilk bebeğini kucağına almıştı. Vuslateri, kızı Asya'nın yüzünü ilk kez gösterdi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz sezon, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde muhteşem bir performans sergileyen Gonca Vuslateri'ni mutlaka tanırsınız.

Yıllardır hayatımızda olan Gonca Vuslateri, bugüne dek hep tek başına yaşamış, özel hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. 

Her şey ilk bebeği Asya hayatına girince değişti. Geçtiğimiz sene, 'Anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum.' sözleriyle hamile olduğunu duyuran Gonca Vuslateri, Asya'yı 26 Nisan 2024 tarihinde dünyaya getirmişti. Levent Yaşar'la da hemen akabinde evlenen Gonca Vuslateri, huzurlu ve mutlu bir aile kurdu.

Bugüne dek kızı Asya'nın yüzünü doğru düzgün görememiştik, Gonca Vuslateri de hiç paylaşamamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde hikayesinde kızı Asya'yı ilk kez net paylaşan Gonca Vuslateri resmen kalp eritti. Biblo suratlı güzel kızı annesine benzetilirken maşallahlar havada uçuştu!

Lila Ceylan
Magazin Editörü
