Kobra Murat, Camdan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün "Cinayetini" Çözdüğünü İddia Etti
26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün sebebi günlerdir konuşuluyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde, Güllü'nün tırnak arasından alınan örneklerde herhangi bir DNA izine rastlanmamıştı. Konu git gide cinayetten uzaklaşırken, Kobra Murat, Güllü'nün 'cinayetini' çözdüğünü iddia etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuyla ilgili senaryolar türemeye devam ederken Kobra Murat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Güllü'nün "cinayetini" çözdüğünü iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın