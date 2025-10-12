Kobra Murat, Camdan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün "Cinayetini" Çözdüğünü İddia Etti

Kızı ve kızının arkadaşıyla evde olduğu söylenen Güllü, Yalova'da 6. katta bulunan evinin camından düştü ve hayatını kaybetti.

Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı, vefatının sebebi herkes tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Olaylar o kadar ilerledi, iddialar o kadar kafa karıştırıcı hale geldi ki Güllü'nün davası birkaç gün önce cinayet büroya aktarılmıştı.

Şarkıcı Güllü’nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinin sonucu birkaç gün önce çıktı, tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadı. Güllü'nün vefatından 1 saat önce çekilmiş, eğlendiği anları gösteren görüntüler ise ilk kez bugün ortaya çıkmıştı.