Kobra Murat, Camdan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün "Cinayetini" Çözdüğünü İddia Etti

Kobra Murat, Camdan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün "Cinayetini" Çözdüğünü İddia Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.10.2025 - 20:49

26 Eylül'de hayatını kaybeden Güllü'nün ölümünün sebebi günlerdir konuşuluyor ve araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde, Güllü'nün tırnak arasından alınan örneklerde herhangi bir DNA izine rastlanmamıştı. Konu git gide cinayetten uzaklaşırken, Kobra Murat, Güllü'nün 'cinayetini' çözdüğünü iddia etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabesk denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

Arabesk denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de trajik bir olay sonucu hayatını kaybetti.

Kızı ve kızının arkadaşıyla evde olduğu söylenen Güllü, Yalova'da 6. katta bulunan evinin camından düştü ve hayatını kaybetti. 

Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı, vefatının sebebi herkes tarafından tartışılan bir konu haline geldi. Olaylar o kadar ilerledi, iddialar o kadar kafa karıştırıcı hale geldi ki Güllü'nün davası birkaç gün önce cinayet büroya aktarılmıştı. 

Şarkıcı Güllü’nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinin sonucu birkaç gün önce çıktı, tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadı. Güllü'nün vefatından 1 saat önce çekilmiş, eğlendiği anları gösteren görüntüler ise ilk kez bugün ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Konuyla ilgili senaryolar türemeye devam ederken Kobra Murat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla Güllü'nün "cinayetini" çözdüğünü iddia etti.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
