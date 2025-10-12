onedio
6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Ölmeden 1 Saat Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
12.10.2025 - 18:12

26 Eylül'de hayatını kaybeden, o günden beri de manşetlerden düşmeyen arabeskin usta ismi Güllü'nün ölmeden bir saat öne çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arabeskin usta isimlerinden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de hayatını kaybetti.

Yatak odasındaki camdan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü günlerce manşetlerde kaldı. İlk günden itibaren asistanından ve hatta oğlu ile kızından şüphelenildi. İfadelerin tutarsızlığı ve delil yetersizliği sebebiyle cinayet büroya taşınan davada Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu geçtiğimiz günlerde çıkmıştı. 

Şarkıcı Güllü’nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce Güllü'nün ölmeden yalnızca 1 saat önce evinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirkenki görüntüleri ortaya çıktı.

