6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Şarkıcı Güllü'nün Ölmeden 1 Saat Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı!
26 Eylül'de hayatını kaybeden, o günden beri de manşetlerden düşmeyen arabeskin usta ismi Güllü'nün ölmeden bir saat öne çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Arabeskin usta isimlerinden biri olan Güllü, ne yazık ki 26 Eylül'de hayatını kaybetti.
Birkaç saat önce Güllü'nün ölmeden yalnızca 1 saat önce evinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlenirkenki görüntüleri ortaya çıktı.
