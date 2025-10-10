onedio
Boğuşma Var mı? Camdan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü’nün Tırnaklarından Alınan Örneklerin Sonuçları Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.10.2025 - 14:08

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve ölümüyle ilgili soruşturma devam eden Güllü’nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı. Şarkıcı Güllü’nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadı.

Güllü’nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerin sonucu çıktı. Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan rapora göre, Güllü’nün otopsi sırasında alınan tırnak örneklerinde başka birine ait DNA izine rastlanmadı. Bu durum, olay öncesi herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, ailenin avukatı Rahmi Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz.'

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
