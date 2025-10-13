Çekirdek Aileyi İlk Kez Gördük: Alperen Duymaz, Eşsiz Bir İsim Verdiği Oğlunun 1. Yaşını Evde Kutladı

Son Yaz, Çukur, Bodrum Masalı gibi birçok kült projede rol alan ve yıllar içerisinde parlayan Alperen Duymaz, sektörün hem en beğenilen hem de en sevilen isimlerinden biri.

Beyefendi, asil duruşu ayrı, karizması ve yakışıklılığıyla ayrı dikkat çeken Alperen Duymaz, birçok kişinin haberi olmasa da evli, mutlu ve çocuklu aslında! Hem de dünya tatlısı bir hikayesi var.