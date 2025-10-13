Çekirdek Aileyi İlk Kez Gördük: Alperen Duymaz, Eşsiz Bir İsim Verdiği Oğlunun 1. Yaşını Evde Kutladı
Son zamanların en gözde ve popüler oyuncularından biri olan Alperen Duymaz, birçoğunun bihaber olduğu dünya tatlısı çekirdek ailesiyle ilk pozunu paylaştı!
2021 yılında çocukluk askıyla evlenen, geçtiğimiz sene de duymadığımız bir isim verdiği oğlunu kucağına alan Alperen Duymaz, bebeğinin 1. yaşını evde, mütevazı bir partiyle kutladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
En son Leyla dizisinde izlediğimiz ve yer aldığı her projede performansıyla aklımızı başımızdan alan Alperen Duymaz'ı tanımaya gerek yok herhalde!
Alperen Duymaz, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le dünyaevine girdi.
Bugüne dek Alperen Duymaz'ın çekirdek ailesiyle bir pozunu hiç görmemiştik! Geçtiğimiz saatlerde oğulları Gün'ün 1. yaşını kutlayan Alperen Duymaz yeni bir gönderi paylaştı.
