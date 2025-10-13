onedio
Çekirdek Aileyi İlk Kez Gördük: Alperen Duymaz, Eşsiz Bir İsim Verdiği Oğlunun 1. Yaşını Evde Kutladı

Çekirdek Aileyi İlk Kez Gördük: Alperen Duymaz, Eşsiz Bir İsim Verdiği Oğlunun 1. Yaşını Evde Kutladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.10.2025 - 17:36

Son zamanların en gözde ve popüler oyuncularından biri olan Alperen Duymaz, birçoğunun bihaber olduğu dünya tatlısı çekirdek ailesiyle ilk pozunu paylaştı!

2021 yılında çocukluk askıyla evlenen, geçtiğimiz sene de duymadığımız bir isim verdiği oğlunu kucağına alan Alperen Duymaz, bebeğinin 1. yaşını evde, mütevazı bir partiyle kutladı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son Leyla dizisinde izlediğimiz ve yer aldığı her projede performansıyla aklımızı başımızdan alan Alperen Duymaz'ı tanımaya gerek yok herhalde!

En son Leyla dizisinde izlediğimiz ve yer aldığı her projede performansıyla aklımızı başımızdan alan Alperen Duymaz'ı tanımaya gerek yok herhalde!

Son Yaz, Çukur, Bodrum Masalı gibi birçok kült projede rol alan ve yıllar içerisinde parlayan Alperen Duymaz, sektörün hem en beğenilen hem de en sevilen isimlerinden biri. 

Beyefendi, asil duruşu ayrı, karizması ve yakışıklılığıyla ayrı dikkat çeken Alperen Duymaz, birçok kişinin haberi olmasa da evli, mutlu ve çocuklu aslında! Hem de dünya tatlısı bir hikayesi var.

Alperen Duymaz, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le dünyaevine girdi.

Alperen Duymaz, 2020 yılında çocukluk aşkı Kübra Kelkit'le dünyaevine girdi.

Liseden beri Kübra Kelkit'e aşık olan Alperen Duymaz, bugüne dek aşkını da evliliğini de hep gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. 

4 yıldır evli olan çiftten, geçtiğimiz sene hamilelik müjdesini almıştık. Bir oğulları olan Duymazların seçtiği isim ise dikkat çekmişti. Alperen Duymaz ve Kübra Kelkit Duymaz, oğullarının adını 'Gün' koymuştu!

Bugüne dek Alperen Duymaz'ın çekirdek ailesiyle bir pozunu hiç görmemiştik! Geçtiğimiz saatlerde oğulları Gün'ün 1. yaşını kutlayan Alperen Duymaz yeni bir gönderi paylaştı.

Bugüne dek Alperen Duymaz'ın çekirdek ailesiyle bir pozunu hiç görmemiştik! Geçtiğimiz saatlerde oğulları Gün'ün 1. yaşını kutlayan Alperen Duymaz yeni bir gönderi paylaştı.

Geçtiğimiz saatlerde oğlu Gün'ün 1. yaşını kutlayan Alperen Duymaz yeni bir gönderi paylaştı. 'İki gözümün iki nuru ❤️' notunu düştüğü paylaşımı sayesinde de çekirdek aileyi ilk kez yakından görmüş olduk!

Çiftin evlerinde, sıcacık, buram buram huzur ve mütevazılık kokan detaylarla hazırladığı 1. yaş günü partisi kalp eritti. 

Fotoğrafları çeken isim ise Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu! ❤️

