Mutfakta Lezzet Şöleni: Airfryer'da 4 Farklı Tarifi Aynı Anda Yapıyoruz!

Bal Kabaklı Muffin
Malzemeler:
Üzeri İçin:
- 4 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta ve toz şekeri köpük haline gelene kadar çırpın.
2. Üzerine süt, sıvı yaü, haşlanmış ve püre haline getirilmiş bal kabağı, tarçın, vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip 3 dakika daha çırpın.
3. Harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde koyun ve hazneye yerleştirin. Üzerine ceviz parçaları serpiştirdikten sonra 170 derecede 15 dakika pişirip servis edin.
Yoğurtlu Fit Crumble
Malzemeler:
1 su bardağı yulaf ezmesi
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı Hindistan cevizi unu
1 çay bardağı fındık
1 paket vanilin
3 yemek kaşığı esmer şeker
Yapılışı:
1. Tüm malzemeleri rondodan geçirin ve güveç haznesine yerleştirin.
2. 180 derecede 15 dakika, ara ara karıştırarak pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.
Portakallı Somon
Malzemeler:
Yapılışı:
1. Bir kasede zeytinyağı, soya sosu, dereotu, portakal suyu, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın.
2. Somon filetoların üzerine sosu dökün ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Ardından hazneye yerleştirin ve 170 derecede 15 dakika pişirip servis edin.
Çıtır Brokoli & Karnabahar
Malzemeler:
Bulamak İçin:
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı maden suyu
3 yemek kaşığı mısır unu
2 yemek kaşığı galeta unu
2 yemek kaşığı buğday un
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
1 paket kabartma tozu
Sebzeler İçin:
Yapılışı:
1. Bir kasede yumurta, zeytinyağı, yoğurt, maden suyu, mısır unu, galeta unu, un, toz kırmızı biber ve kabartma tozunu karıştırın.
2. Haşlanmış brokoli ve karnabahar parçalarını bu karışıma batırıp hazneye yerleştirin. 170 derece 20 dakia pişirip servis edin.
Afiyet olsun!
