Mutfakta Lezzet Şöleni: Airfryer'da 4 Farklı Tarifi Aynı Anda Yapıyoruz!

22.12.2025 - 19:37

Hafif ama sıkıcı olmayan bir menü arayanlar toplansın!  İster misafirlerine, ister kendine “bugün kendime güzel bir şeyler yapayım” dediğin anda bu dört farklı tarif sofrayı küçük bir keyif alanına dönüştürmeye hazır! 👇🏻

Bal Kabaklı Muffin, Yoğurtlu Fit Crumble, Çıtır Brokoli/ Karnabahar Lokmaları ve Portakallı Somon Nasıl Yapılır?

Bal Kabaklı Muffin

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta

  • 4 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 kahve fincanı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 dilim bal kabağı (haşlanmış)

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 paket vanilin

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1,5 su bardağı un

Üzeri İçin:

  • 4 yemek kaşığı dövülmüş ceviz içi

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta ve toz şekeri köpük haline gelene kadar çırpın.

2. Üzerine süt, sıvı yaü, haşlanmış ve püre haline getirilmiş bal kabağı, tarçın, vanilin, kabartma tozu ve unu ekleyip 3 dakika daha çırpın.

3. Harcı muffin kalıplarına 1 parmak boşluk kalacak şekilde koyun ve hazneye yerleştirin. Üzerine ceviz parçaları serpiştirdikten sonra 170 derecede 15 dakika pişirip servis edin.

Yoğurtlu Fit Crumble

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı Hindistan cevizi unu

  • 1 çay bardağı fındık

  • 1 paket vanilin

  • 3 yemek kaşığı esmer şeker

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri rondodan geçirin ve güveç haznesine yerleştirin. 

2. 180 derecede 15 dakika, ara ara karıştırarak pişirin.  Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. 

Portakallı Somon

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı kıyılmış dereotu

  • 1/2 adet portakalın suyu

  • 1/2 adet limonun suyu

  • 1/2 çay kaşığı karabiber

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 adet somon fileto

Yapılışı:

1. Bir kasede zeytinyağı, soya sosu, dereotu, portakal suyu, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırın. 

2. Somon filetoların üzerine sosu dökün ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Ardından hazneye yerleştirin ve 170 derecede 15 dakika pişirip servis edin.

Çıtır Brokoli & Karnabahar 

Malzemeler:

Bulamak İçin:

  • 1 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay bardağı maden suyu

  • 3 yemek kaşığı mısır unu

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 2 yemek kaşığı buğday un

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 paket kabartma tozu 

Sebzeler İçin:

  • Haşlanmış karnabahar parçaları

  • Haşlanmış brokoli parçaları

Yapılışı:

1. Bir kasede yumurta, zeytinyağı, yoğurt, maden suyu, mısır unu, galeta unu, un, toz kırmızı biber ve kabartma tozunu karıştırın.

2. Haşlanmış brokoli ve karnabahar parçalarını bu karışıma batırıp hazneye yerleştirin. 170 derece 20 dakia pişirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

