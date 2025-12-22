Sen Hangi Yemek Tarzına Aitsin?
Senin yemeğe yaklaşımın, beklentin ne? Mutfak kimliğini analiz etmemizi istiyorsan yapman gereken tek şey bu testte kendin için doğru yanıtları vermek. Bakalım senin yemek tarzın ne, yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir restoranda menüye ilk baktığında gözlerin neyi arıyor?
2. Evde yemek yapıyor musun?
3. Peki bir tatlı seçer misin?
4. Yemeğin sunumu senin için önemli mi?
5. Acı seviyen nasıl peki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Seyahatte yemek yaklaşımın nasıl peki?
7. Peki en sevdiğin öğün hangisi?
8. Yemeklerde sos kullanır mısın?
Deneysel bir tarz!
Geleneksel bir tarz!
Sade ve hafif tarz!
Pratik yemek tarzı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın