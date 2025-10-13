onedio
79 Yaşında Aydınlanma Yaşayıp "Evde Kaldığını" İdrak Eden Ajda Pekkan Dillere Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 00:15

79 yaşında olmasına rağmen müthiş bir tempoyla konserlerine devam eden süperstarımız Ajda Pekkan'ın 'Vallahi evde kaldım' sözleriyle kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkemizin biricik Süperstar'ı, 79 yaşındaki yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Attığı her adımla, giydiği her kıyafetle, sahnedeki bitmek bilmeyen enerjisi ve estetik müdahaleler yüzünden gram kıpırdamayan mimikleriyle sık sık gündeme oturan Ajda Pekkan, 12 Ekim akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Seyircileriyle sohbet eden Ajda Pekkan'ın 79 yaşında aniden aydınlanma yaşayıp 'Vallahi evde kaldım' demesi seyirciyi güldürürken, sosyal medya kullanıcılarına da goygoy malzemesi verdi!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
